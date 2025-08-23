Lisätietoja ASTETH-rahakkeesta

ASTETH-rahakkeen hintatiedot

ASTETH-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ASTETH-rahakkeen tokenomiikka

ASTETH-rahakkeen hintaennuste

Aave Interest Bearing STETH-logo

Aave Interest Bearing STETH – hinta (ASTETH)

Ei listattu

1ASTETH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4,831.83
$4,831.83$4,831.83
+13.20%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) -hintakaavio
Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4,212.32
$ 4,212.32$ 4,212.32
24 h:n matalin
$ 4,837.84
$ 4,837.84$ 4,837.84
24 h:n korkein

$ 4,212.32
$ 4,212.32$ 4,212.32

$ 4,837.84
$ 4,837.84$ 4,837.84

$ 4,837.84
$ 4,837.84$ 4,837.84

$ 838.49
$ 838.49$ 838.49

+0.39%

+13.28%

+7.92%

+7.92%

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4,831.83. Viimeisen 24 tunnin aikana ASTETH on vaihdellut alimmillaan $ 4,212.32 ja korkeimmillaan $ 4,837.84 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ASTETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4,837.84, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 838.49.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ASTETH on muuttunut +0.39% viimeisen tunnin aikana, +13.28% 24 tunnin aikana ja +7.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 50.14M
$ 50.14M$ 50.14M

0.00
0.00 0.00

10,375.99013558764
10,375.99013558764 10,375.99013558764

Aave Interest Bearing STETH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ASTETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 10375.99013558764. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 50.14M.

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Aave Interest Bearing STETH – USD -hinta muuttui $ +562.34.
Viimeisten 30 päivän aikana Aave Interest Bearing STETH – USD -hinnan muutos oli $ +1,625.6614725720.
Viimeisten 60 päivän aikana Aave Interest Bearing STETH – USD -hinnan muutos oli $ +5,366.8643340960.
Viimeisten 90 päivän aikana Aave Interest Bearing STETH – USD -hinnan muutos oli $ +2,277.8987777367084.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +562.34+13.28%
30 päivää$ +1,625.6614725720+33.64%
60 päivää$ +5,366.8643340960+111.07%
90 päivää$ +2,277.8987777367084+89.19%

Mikä on Aave Interest Bearing STETH (ASTETH)

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Aave Interest Bearing STETH-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aave Interest Bearing STETH-rahakkeelle.

Tarkista Aave Interest Bearing STETH-rahakkeen hintaennuste nyt!

ASTETH paikallisiin valuuttoihin

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) -rahakkeen tokenomiikka

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ASTETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Aave Interest Bearing STETH (ASTETH)”

Paljonko Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) on arvoltaan tänään?
ASTETH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4,831.83 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ASTETH-USD-parin nykyinen hinta?
ASTETH -USD-parin nykyinen hinta on $ 4,831.83. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Aave Interest Bearing STETH-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ASTETH markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ASTETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ASTETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli ASTETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ASTETH saavutti ATH-hinnaksi 4,837.84 USD.
Mikä oli ASTETH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ASTETH-rahakkeen ATL-hinta oli 838.49 USD.
Mikä on ASTETH-rahakkeen treidausvolyymi?
ASTETH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ASTETH tänä vuonna korkeammalle?
ASTETH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ASTETH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

