Aave ETH v1-logo

Aave ETH v1 – hinta (AETH)

Ei listattu

1AETH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Aave ETH v1 (AETH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 03:48:49 (UTC+8)

Aave ETH v1 (AETH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4,858.03
$ 4,858.03$ 4,858.03

$ 221.57
$ 221.57$ 221.57

--

--

--

--

Aave ETH v1 (AETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana AETH on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4,858.03, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 221.57.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AETH on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -- viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Aave ETH v1 (AETH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 6.41M
$ 6.41M$ 6.41M

0.00
0.00 0.00

3,066.06886210552
3,066.06886210552 3,066.06886210552

Aave ETH v1-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 3066.06886210552. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.41M.

Aave ETH v1 (AETH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Aave ETH v1 – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Aave ETH v1 – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Aave ETH v1 – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Aave ETH v1 – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0--
60 päivää$ 0--
90 päivää$ 0--

Mikä on Aave ETH v1 (AETH)

Aave ETH is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aETH is pegged 1:1 to the value of the underlying ETH that is deposited in Aave protocol. aETH, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aETH accrue interest in real time, directly in your wallet!

Aave ETH v1-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Aave ETH v1 (AETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aave ETH v1 (AETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aave ETH v1-rahakkeelle.

Tarkista Aave ETH v1-rahakkeen hintaennuste nyt!

AETH paikallisiin valuuttoihin

Aave ETH v1 (AETH) -rahakkeen tokenomiikka

Aave ETH v1 (AETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Aave ETH v1 (AETH)”

Paljonko Aave ETH v1 (AETH) on arvoltaan tänään?
AETH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AETH-USD-parin nykyinen hinta?
AETH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Aave ETH v1-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AETH markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli AETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AETH saavutti ATH-hinnaksi 4,858.03 USD.
Mikä oli AETH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AETH-rahakkeen ATL-hinta oli 221.57 USD.
Mikä on AETH-rahakkeen treidausvolyymi?
AETH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AETH tänä vuonna korkeammalle?
AETH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AETH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 03:48:49 (UTC+8)

