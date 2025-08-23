Lisätietoja ABUSD-rahakkeesta

Aave BUSD v1 – hinta (ABUSD)

1ABUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.996821
$0.996821
+0.10%1D
Reaaliaikainen Aave BUSD v1 (ABUSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 03:47:44 (UTC+8)

Aave BUSD v1 (ABUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.986786
$ 0.986786$ 0.986786
24 h:n matalin
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004
24 h:n korkein

$ 0.986786
$ 0.986786$ 0.986786

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 0.653902
$ 0.653902$ 0.653902

+0.26%

+0.20%

+0.11%

+0.11%

Aave BUSD v1 (ABUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.996821. Viimeisen 24 tunnin aikana ABUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.986786 ja korkeimmillaan $ 1.004 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ABUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.15, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.653902.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ABUSD on muuttunut +0.26% viimeisen tunnin aikana, +0.20% 24 tunnin aikana ja +0.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Aave BUSD v1 (ABUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 297.94K
$ 297.94K$ 297.94K

0.00
0.00 0.00

298,006.0
298,006.0 298,006.0

Aave BUSD v1-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ABUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 298006.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 297.94K.

Aave BUSD v1 (ABUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Aave BUSD v1 – USD -hinta muuttui $ +0.00199435.
Viimeisten 30 päivän aikana Aave BUSD v1 – USD -hinnan muutos oli $ +0.0017196159.
Viimeisten 60 päivän aikana Aave BUSD v1 – USD -hinnan muutos oli $ +0.0009412980.
Viimeisten 90 päivän aikana Aave BUSD v1 – USD -hinnan muutos oli $ -0.0023212285640911.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00199435+0.20%
30 päivää$ +0.0017196159+0.17%
60 päivää$ +0.0009412980+0.09%
90 päivää$ -0.0023212285640911-0.23%

Mikä on Aave BUSD v1 (ABUSD)

Aave BUSD is an interest bearing token pegged 1:1 to underlying BUSD deposited in Aave. aBUSD accrue interest in real time in your wallet.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Aave BUSD v1 (ABUSD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Aave BUSD v1-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Aave BUSD v1 (ABUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aave BUSD v1 (ABUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aave BUSD v1-rahakkeelle.

Tarkista Aave BUSD v1-rahakkeen hintaennuste nyt!

ABUSD paikallisiin valuuttoihin

Aave BUSD v1 (ABUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Aave BUSD v1 (ABUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ABUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Aave BUSD v1 (ABUSD)”

Paljonko Aave BUSD v1 (ABUSD) on arvoltaan tänään?
ABUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.996821 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ABUSD-USD-parin nykyinen hinta?
ABUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.996821. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Aave BUSD v1-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ABUSD markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ABUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ABUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli ABUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ABUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.15 USD.
Mikä oli ABUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ABUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.653902 USD.
Mikä on ABUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
ABUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ABUSD tänä vuonna korkeammalle?
ABUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ABUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
