Aave BAT v1-logo

Aave BAT v1 – hinta (ABAT)

Ei listattu

1ABAT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.157303
$0.157303$0.157303
+6.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Aave BAT v1 (ABAT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 03:47:26 (UTC+8)

Aave BAT v1 (ABAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.143728
$ 0.143728$ 0.143728
24 h:n matalin
$ 0.157498
$ 0.157498$ 0.157498
24 h:n korkein

$ 0.143728
$ 0.143728$ 0.143728

$ 0.157498
$ 0.157498$ 0.157498

$ 1.86
$ 1.86$ 1.86

$ 0.107477
$ 0.107477$ 0.107477

+0.84%

+6.71%

+8.40%

+8.40%

Aave BAT v1 (ABAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.157303. Viimeisen 24 tunnin aikana ABAT on vaihdellut alimmillaan $ 0.143728 ja korkeimmillaan $ 0.157498 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ABAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.86, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.107477.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ABAT on muuttunut +0.84% viimeisen tunnin aikana, +6.71% 24 tunnin aikana ja +8.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Aave BAT v1 (ABAT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 52.92K
$ 52.92K$ 52.92K

0.00
0.00 0.00

337,401.2421351297
337,401.2421351297 337,401.2421351297

Aave BAT v1-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ABAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 337401.2421351297. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 52.92K.

Aave BAT v1 (ABAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Aave BAT v1 – USD -hinta muuttui $ +0.00985633.
Viimeisten 30 päivän aikana Aave BAT v1 – USD -hinnan muutos oli $ -0.0037245103.
Viimeisten 60 päivän aikana Aave BAT v1 – USD -hinnan muutos oli $ +0.0538241472.
Viimeisten 90 päivän aikana Aave BAT v1 – USD -hinnan muutos oli $ +0.00989606984074895.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00985633+6.71%
30 päivää$ -0.0037245103-2.36%
60 päivää$ +0.0538241472+34.22%
90 päivää$ +0.00989606984074895+6.71%

Mikä on Aave BAT v1 (ABAT)

Aave BAT is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aBAT is pegged 1:1 to the value of the underlying BAT that is deposited in Aave protocol. aBAT, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aBAT accrue interest in real time, directly in your wallet!

Aave BAT v1 (ABAT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Aave BAT v1-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Aave BAT v1 (ABAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aave BAT v1 (ABAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aave BAT v1-rahakkeelle.

Tarkista Aave BAT v1-rahakkeen hintaennuste nyt!

ABAT paikallisiin valuuttoihin

Aave BAT v1 (ABAT) -rahakkeen tokenomiikka

Aave BAT v1 (ABAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ABAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Aave BAT v1 (ABAT)”

Paljonko Aave BAT v1 (ABAT) on arvoltaan tänään?
ABAT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.157303 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ABAT-USD-parin nykyinen hinta?
ABAT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.157303. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Aave BAT v1-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ABAT markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ABAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ABAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli ABAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ABAT saavutti ATH-hinnaksi 1.86 USD.
Mikä oli ABAT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ABAT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.107477 USD.
Mikä on ABAT-rahakkeen treidausvolyymi?
ABAT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ABAT tänä vuonna korkeammalle?
ABAT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ABAT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 03:47:26 (UTC+8)

