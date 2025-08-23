Lisätietoja AAMMUSDC-rahakkeesta

Aave AMM USDC-logo

Aave AMM USDC – hinta (AAMMUSDC)

Ei listattu

1AAMMUSDC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.999038
$0.999038$0.999038
+0.10%1D
USD
Reaaliaikainen Aave AMM USDC (AAMMUSDC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 03:46:33 (UTC+8)

Aave AMM USDC (AAMMUSDC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.98898
$ 0.98898$ 0.98898
24 h:n matalin
$ 1.006
$ 1.006$ 1.006
24 h:n korkein

$ 0.98898
$ 0.98898$ 0.98898

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.49
$ 1.49$ 1.49

$ 0.662357
$ 0.662357$ 0.662357

+0.26%

+0.17%

+0.21%

+0.21%

Aave AMM USDC (AAMMUSDC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.999038. Viimeisen 24 tunnin aikana AAMMUSDC on vaihdellut alimmillaan $ 0.98898 ja korkeimmillaan $ 1.006 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AAMMUSDC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.49, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.662357.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AAMMUSDC on muuttunut +0.26% viimeisen tunnin aikana, +0.17% 24 tunnin aikana ja +0.21% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Aave AMM USDC (AAMMUSDC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 32.90K
$ 32.90K$ 32.90K

0.00
0.00 0.00

32,829.30322
32,829.30322 32,829.30322

Aave AMM USDC-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AAMMUSDC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 32829.30322. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 32.90K.

Aave AMM USDC (AAMMUSDC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Aave AMM USDC – USD -hinta muuttui $ +0.001741.
Viimeisten 30 päivän aikana Aave AMM USDC – USD -hinnan muutos oli $ +0.0023385481.
Viimeisten 60 päivän aikana Aave AMM USDC – USD -hinnan muutos oli $ +0.0020746023.
Viimeisten 90 päivän aikana Aave AMM USDC – USD -hinnan muutos oli $ -0.0012877069097222.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.001741+0.17%
30 päivää$ +0.0023385481+0.23%
60 päivää$ +0.0020746023+0.21%
90 päivää$ -0.0012877069097222-0.12%

Mikä on Aave AMM USDC (AAMMUSDC)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Aave AMM USDC (AAMMUSDC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Aave AMM USDC-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Aave AMM USDC (AAMMUSDC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aave AMM USDC (AAMMUSDC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aave AMM USDC-rahakkeelle.

Tarkista Aave AMM USDC-rahakkeen hintaennuste nyt!

AAMMUSDC paikallisiin valuuttoihin

Aave AMM USDC (AAMMUSDC) -rahakkeen tokenomiikka

Aave AMM USDC (AAMMUSDC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AAMMUSDC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Aave AMM USDC (AAMMUSDC)”

Paljonko Aave AMM USDC (AAMMUSDC) on arvoltaan tänään?
AAMMUSDC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.999038 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AAMMUSDC-USD-parin nykyinen hinta?
AAMMUSDC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.999038. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Aave AMM USDC-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AAMMUSDC markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AAMMUSDC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AAMMUSDC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli AAMMUSDC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AAMMUSDC saavutti ATH-hinnaksi 1.49 USD.
Mikä oli AAMMUSDC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AAMMUSDC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.662357 USD.
Mikä on AAMMUSDC-rahakkeen treidausvolyymi?
AAMMUSDC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AAMMUSDC tänä vuonna korkeammalle?
AAMMUSDC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AAMMUSDC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 03:46:33 (UTC+8)

Aave AMM USDC (AAMMUSDC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.