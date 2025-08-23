Lisätietoja AAMMUNIWBTCWETH-rahakkeesta

Aave AMM UniWBTCWETH – hinta (AAMMUNIWBTCWETH)

1AAMMUNIWBTCWETH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$6,234,811,318
+8.70%1D
Reaaliaikainen Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 03:46:18 (UTC+8)

Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 5,682,752,031
24 h:n matalin
$ 6,249,757,303
24 h:n korkein

$ 5,682,752,031
$ 6,249,757,303
$ 6,386,381,353
$ 988,929,857
+0.79%

+8.79%

+3.72%

+3.72%

Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $6,234,811,318. Viimeisen 24 tunnin aikana AAMMUNIWBTCWETH on vaihdellut alimmillaan $ 5,682,752,031 ja korkeimmillaan $ 6,249,757,303 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AAMMUNIWBTCWETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6,386,381,353, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 988,929,857.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AAMMUNIWBTCWETH on muuttunut +0.79% viimeisen tunnin aikana, +8.79% 24 tunnin aikana ja +3.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
--
$ 1.17K
0.00
1.88777658802e-07
Aave AMM UniWBTCWETH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AAMMUNIWBTCWETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1.88777658802e-07. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.17K.

Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Aave AMM UniWBTCWETH – USD -hinta muuttui $ +501,993,546.
Viimeisten 30 päivän aikana Aave AMM UniWBTCWETH – USD -hinnan muutos oli $ +975,290,336.1162588000.
Viimeisten 60 päivän aikana Aave AMM UniWBTCWETH – USD -hinnan muutos oli $ +3,503,920,317.0367740000.
Viimeisten 90 päivän aikana Aave AMM UniWBTCWETH – USD -hinnan muutos oli $ +1,899,184,445.776321.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +501,993,546+8.79%
30 päivää$ +975,290,336.1162588000+15.64%
60 päivää$ +3,503,920,317.0367740000+56.20%
90 päivää$ +1,899,184,445.776321+43.80%

Mikä on Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Aave AMM UniWBTCWETH-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aave AMM UniWBTCWETH-rahakkeelle.

Tarkista Aave AMM UniWBTCWETH-rahakkeen hintaennuste nyt!

AAMMUNIWBTCWETH paikallisiin valuuttoihin

Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) -rahakkeen tokenomiikka

Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AAMMUNIWBTCWETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH)”

Paljonko Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) on arvoltaan tänään?
AAMMUNIWBTCWETH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 6,234,811,318 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AAMMUNIWBTCWETH-USD-parin nykyinen hinta?
AAMMUNIWBTCWETH -USD-parin nykyinen hinta on $ 6,234,811,318. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Aave AMM UniWBTCWETH-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AAMMUNIWBTCWETH markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AAMMUNIWBTCWETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AAMMUNIWBTCWETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli AAMMUNIWBTCWETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AAMMUNIWBTCWETH saavutti ATH-hinnaksi 6,386,381,353 USD.
Mikä oli AAMMUNIWBTCWETH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AAMMUNIWBTCWETH-rahakkeen ATL-hinta oli 988,929,857 USD.
Mikä on AAMMUNIWBTCWETH-rahakkeen treidausvolyymi?
AAMMUNIWBTCWETH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AAMMUNIWBTCWETH tänä vuonna korkeammalle?
AAMMUNIWBTCWETH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AAMMUNIWBTCWETH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
