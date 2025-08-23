Lisätietoja AAMMUNIMKRWETH-rahakkeesta

AAMMUNIMKRWETH-rahakkeen hintatiedot

AAMMUNIMKRWETH-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AAMMUNIMKRWETH-rahakkeen tokenomiikka

AAMMUNIMKRWETH-rahakkeen hintaennuste

Aave AMM UniMKRWETH – hinta (AAMMUNIMKRWETH)

1AAMMUNIMKRWETH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$8,845.39
+9.30%1D
Reaaliaikainen Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 03:45:32 (UTC+8)

Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 7,798.89
24 h:n matalin
$ 8,841.39
24 h:n korkein

$ 7,798.89
$ 8,841.39
$ 11,087.25
$ 2,040.37
+0.79%

+9.34%

+0.93%

+0.93%

Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $8,872.05. Viimeisen 24 tunnin aikana AAMMUNIMKRWETH on vaihdellut alimmillaan $ 7,798.89 ja korkeimmillaan $ 8,841.39 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AAMMUNIMKRWETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 11,087.25, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 2,040.37.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AAMMUNIMKRWETH on muuttunut +0.79% viimeisen tunnin aikana, +9.34% 24 tunnin aikana ja +0.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
--
$ 1.37K
0.00
0.154969726693991
Aave AMM UniMKRWETH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AAMMUNIMKRWETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 0.154969726693991. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.37K.

Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Aave AMM UniMKRWETH – USD -hinta muuttui $ +755.76.
Viimeisten 30 päivän aikana Aave AMM UniMKRWETH – USD -hinnan muutos oli $ +612.9282358650.
Viimeisten 60 päivän aikana Aave AMM UniMKRWETH – USD -hinnan muutos oli $ +3,823.3176781800.
Viimeisten 90 päivän aikana Aave AMM UniMKRWETH – USD -hinnan muutos oli $ +2,611.456756225025.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +755.76+9.34%
30 päivää$ +612.9282358650+6.91%
60 päivää$ +3,823.3176781800+43.09%
90 päivää$ +2,611.456756225025+41.71%

Mikä on Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH)

Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Aave AMM UniMKRWETH-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aave AMM UniMKRWETH-rahakkeelle.

Tarkista Aave AMM UniMKRWETH-rahakkeen hintaennuste nyt!

AAMMUNIMKRWETH paikallisiin valuuttoihin

Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) -rahakkeen tokenomiikka

Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AAMMUNIMKRWETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH)”

Paljonko Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) on arvoltaan tänään?
AAMMUNIMKRWETH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 8,872.05 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AAMMUNIMKRWETH-USD-parin nykyinen hinta?
AAMMUNIMKRWETH -USD-parin nykyinen hinta on $ 8,872.05. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Aave AMM UniMKRWETH-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AAMMUNIMKRWETH markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AAMMUNIMKRWETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AAMMUNIMKRWETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli AAMMUNIMKRWETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AAMMUNIMKRWETH saavutti ATH-hinnaksi 11,087.25 USD.
Mikä oli AAMMUNIMKRWETH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AAMMUNIMKRWETH-rahakkeen ATL-hinta oli 2,040.37 USD.
Mikä on AAMMUNIMKRWETH-rahakkeen treidausvolyymi?
AAMMUNIMKRWETH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AAMMUNIMKRWETH tänä vuonna korkeammalle?
AAMMUNIMKRWETH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AAMMUNIMKRWETH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 03:45:32 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.