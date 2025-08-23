Lisätietoja AAMMBPTWBTCWETH-rahakkeesta

Aave AMM BptWBTCWETH – hinta (AAMMBPTWBTCWETH)

1AAMMBPTWBTCWETH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$377,741
+8.70%1D
Reaaliaikainen Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 03:44:29 (UTC+8)

Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 345,283
24 h:n matalin
$ 379,717
24 h:n korkein

$ 345,283
$ 379,717
$ 388,100
$ 61,211
+0.79%

+8.78%

+4.81%

+4.81%

Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $377,741. Viimeisen 24 tunnin aikana AAMMBPTWBTCWETH on vaihdellut alimmillaan $ 345,283 ja korkeimmillaan $ 379,717 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AAMMBPTWBTCWETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 388,100, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 61,211.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AAMMBPTWBTCWETH on muuttunut +0.79% viimeisen tunnin aikana, +8.78% 24 tunnin aikana ja +4.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
--
$ 685.46
0.00
0.001814637610877552
Aave AMM BptWBTCWETH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AAMMBPTWBTCWETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 0.001814637610877552. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 685.46.

Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Aave AMM BptWBTCWETH – USD -hinta muuttui $ +30,492.
Viimeisten 30 päivän aikana Aave AMM BptWBTCWETH – USD -hinnan muutos oli $ +58,975.1535919000.
Viimeisten 60 päivän aikana Aave AMM BptWBTCWETH – USD -hinnan muutos oli $ +211,616.2876373000.
Viimeisten 90 päivän aikana Aave AMM BptWBTCWETH – USD -hinnan muutos oli $ +113,899.68136821716.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +30,492+8.78%
30 päivää$ +58,975.1535919000+15.61%
60 päivää$ +211,616.2876373000+56.02%
90 päivää$ +113,899.68136821716+43.17%

Mikä on Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Aave AMM BptWBTCWETH-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aave AMM BptWBTCWETH-rahakkeelle.

Tarkista Aave AMM BptWBTCWETH-rahakkeen hintaennuste nyt!

AAMMBPTWBTCWETH paikallisiin valuuttoihin

Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) -rahakkeen tokenomiikka

Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AAMMBPTWBTCWETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH)”

Paljonko Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) on arvoltaan tänään?
AAMMBPTWBTCWETH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 377,741 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AAMMBPTWBTCWETH-USD-parin nykyinen hinta?
AAMMBPTWBTCWETH -USD-parin nykyinen hinta on $ 377,741. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Aave AMM BptWBTCWETH-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AAMMBPTWBTCWETH markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AAMMBPTWBTCWETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AAMMBPTWBTCWETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli AAMMBPTWBTCWETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AAMMBPTWBTCWETH saavutti ATH-hinnaksi 388,100 USD.
Mikä oli AAMMBPTWBTCWETH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AAMMBPTWBTCWETH-rahakkeen ATL-hinta oli 61,211 USD.
Mikä on AAMMBPTWBTCWETH-rahakkeen treidausvolyymi?
AAMMBPTWBTCWETH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AAMMBPTWBTCWETH tänä vuonna korkeammalle?
AAMMBPTWBTCWETH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AAMMBPTWBTCWETH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.