a16z AI Dog (TILLY) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu a16z AI Dog (TILLY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
a16z AI Dog (TILLY) -rahakkeen tiedot

Tilly is an AI dog created by the a16z VC firm, which funded Truth Terminal, also known as GOAT

Tilly is also the face Scribenote, the market-leading AI scribe for veterinarians.

Tilly also provided Ai content on social media, video , animation and graphics.

Tilly is Justine Moores Dog which A16Z had created for scribenote Tilly has been taken over by the community!

Platforms Tilly is currently on X -verified Tiktok Instagram Youtube

Virallinen verkkosivusto:
https://tilly-aidog.site/

a16z AI Dog (TILLY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu a16z AI Dog (TILLY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 32.46K
Kokonaistarjonta:
$ 998.80M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 998.80M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 32.46K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00202776
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
a16z AI Dog (TILLY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

a16z AI Dog (TILLY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä TILLY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TILLY-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät TILLY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TILLY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

TILLY-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne TILLY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TILLY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.