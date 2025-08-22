Lisätietoja A16G-rahakkeesta

A16G-rahakkeen hintatiedot

A16G-rahakkeen virallinen verkkosivusto

A16G-rahakkeen tokenomiikka

A16G-rahakkeen hintaennuste

a16gems-logo

a16gems – hinta (A16G)

Ei listattu

1A16G - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.70%1D
USD
Reaaliaikainen a16gems (A16G) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:42:45 (UTC+8)

a16gems (A16G) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00311251
$ 0.00311251$ 0.00311251

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.78%

-8.93%

-8.93%

a16gems (A16G) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana A16G on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. A16G-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00311251, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa A16G on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.78% 24 tunnin aikana ja -8.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

a16gems (A16G) -rahakkeen markkinatiedot

$ 16.29K
$ 16.29K$ 16.29K

--
----

$ 16.29K
$ 16.29K$ 16.29K

999.70M
999.70M 999.70M

999,698,781.735454
999,698,781.735454 999,698,781.735454

a16gems-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.29K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. A16G-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.70M ja sen kokonaistarjonta on 999698781.735454. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.29K.

a16gems (A16G) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana a16gems – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana a16gems – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana a16gems – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana a16gems – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.78%
30 päivää$ 0-18.76%
60 päivää$ 0+33.94%
90 päivää$ 0--

Mikä on a16gems (A16G)

Turn your X profile into an instant tradable token—buy and sell creator coins with a few clicks. Create your coin by signing in with X, choosing a symbol, and launching it for free. Trade your friends' coins when they join using our smart bonding curve, which ensures fair and transparent pricing for everyone. The more people trade, the higher the value can go. Once your token's market cap reaches $69K, it automatically gets listed on Raydium DEX, opening up even more trading opportunities and potential growth.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

a16gems (A16G) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

a16gems-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon a16gems (A16G) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko a16gems (A16G) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita a16gems-rahakkeelle.

Tarkista a16gems-rahakkeen hintaennuste nyt!

A16G paikallisiin valuuttoihin

a16gems (A16G) -rahakkeen tokenomiikka

a16gems (A16G) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää A16G-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”a16gems (A16G)”

Paljonko a16gems (A16G) on arvoltaan tänään?
A16G-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on A16G-USD-parin nykyinen hinta?
A16G -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on a16gems-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen A16G markkina-arvo on $ 16.29K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on A16G-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
A16G-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.70M USD.
Mikä oli A16G-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
A16G saavutti ATH-hinnaksi 0.00311251 USD.
Mikä oli A16G-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
A16G-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on A16G-rahakkeen treidausvolyymi?
A16G-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko A16G tänä vuonna korkeammalle?
A16G saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso A16G-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:42:45 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.