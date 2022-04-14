Zypto (ZYPTO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Zypto (ZYPTO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Zypto (ZYPTO) -rahakkeen tiedot $Zypto is the native token of the Zypto ecosystem, a dynamic project rivalling industry giants across the crypto and payments industries with their all-in-one defi and cefi app, payment gateway, crypto cards and more. Holders enjoy revenue sharing, exclusive perks and many other benefits. Virallinen verkkosivusto: https://zypto.foundation/ Valkoinen paperi: https://zypto.foundation/white-paper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7a65cb87f596caf31a4932f074c59c0592be77d7 Osta ZYPTO-rahaketta nyt!

Zypto (ZYPTO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Zypto (ZYPTO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M Kokonaistarjonta: $ 896.46M $ 896.46M $ 896.46M Kierrossa oleva tarjonta: $ 896.46M $ 896.46M $ 896.46M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.96M $ 5.96M $ 5.96M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Kaikkien aikojen alin: $ 0.004400196864171083 $ 0.004400196864171083 $ 0.004400196864171083 Nykyinen hinta: $ 0.00596 $ 0.00596 $ 0.00596 Lue lisää Zypto (ZYPTO) -rahakkeen hinnasta

Zypto (ZYPTO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Zypto (ZYPTO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZYPTO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZYPTO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZYPTO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZYPTO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ZYPTO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Zypto (ZYPTO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ZYPTO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ZYPTO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Zypto (ZYPTO) -rahakkeen hintahistoria ZYPTO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ZYPTO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ZYPTO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ZYPTO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZYPTO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ZYPTO-rahakkeen hintaennuste nyt!

