Zygo The Frog (ZYGO) -rahakkeen tiedot Zygo the little mischievous green frog who is always getting in and out of trouble. Virallinen verkkosivusto: https://www.zygothefrog.com/ Valkoinen paperi: http://zygo.website/__static/bbc147b5ed031a93ec330a2629ba37b9/zygo-the-mischievous-whitepaper(3).pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0xAF4C1405aA8aB2A4f267a9700F9230ddC592F63F Osta ZYGO-rahaketta nyt!

Zygo The Frog (ZYGO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Zygo The Frog (ZYGO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.94M $ 4.94M $ 4.94M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000026196639138267 $ 0.000026196639138267 $ 0.000026196639138267 Nykyinen hinta: $ 0.004936 $ 0.004936 $ 0.004936 Lue lisää Zygo The Frog (ZYGO) -rahakkeen hinnasta

Zygo The Frog (ZYGO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Zygo The Frog (ZYGO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZYGO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZYGO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZYGO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZYGO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ZYGO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Zygo The Frog (ZYGO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ZYGO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ZYGO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Zygo The Frog (ZYGO) -rahakkeen hintahistoria ZYGO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ZYGO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ZYGO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ZYGO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZYGO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ZYGO-rahakkeen hintaennuste nyt!

