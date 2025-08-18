Lisätietoja ZYGO-rahakkeesta

Zygo The Frog-logo

Zygo The Frog – hinta (ZYGO)

1ZYGO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.004989
$0.004989$0.004989
+1.05%1D
USD
Reaaliaikainen Zygo The Frog (ZYGO) -hintakaavio
2025-08-22 03:41:07 (UTC+8)

Zygo The Frog (ZYGO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.004839
$ 0.004839$ 0.004839
24 h:n matalin
$ 0.005187
$ 0.005187$ 0.005187
24 h:n korkein

$ 0.004839
$ 0.004839$ 0.004839

$ 0.005187
$ 0.005187$ 0.005187

$ 0.011402993530255093
$ 0.011402993530255093$ 0.011402993530255093

$ 0.000026196639138267
$ 0.000026196639138267$ 0.000026196639138267

-0.22%

+1.05%

-18.86%

-18.86%

Zygo The Frog (ZYGO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.004989. Viimeisen 24 tunnin aikana ZYGO on vaihdellut alimmillaan $ 0.004839 ja korkeimmillaan $ 0.005187 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZYGO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.011402993530255093, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000026196639138267.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZYGO on muuttunut -0.22% viimeisen tunnin aikana, +1.05% 24 tunnin aikana ja -18.86% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Zygo The Frog (ZYGO) -rahakkeen markkinatiedot

No.3746

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 39.01K
$ 39.01K$ 39.01K

$ 4.99M
$ 4.99M$ 4.99M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BASE

Zygo The Frog-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 39.01K. ZYGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.99M.

Zygo The Frog (ZYGO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Zygo The Frog-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00005184+1.05%
30 päivää$ -0.002437-32.82%
60 päivää$ +0.003773+310.27%
90 päivää$ +0.004289+612.71%
Zygo The Frog-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ZYGO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00005184 (+1.05%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Zygo The Frog 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.002437 (-32.82%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Zygo The Frog-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ZYGO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.003773 (+310.27%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Zygo The Frog-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.004289 (+612.71%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Zygo The Frog (ZYGO)?

Tarkista Zygo The Frog-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Zygo The Frog (ZYGO)

Zygo the little mischievous green frog who is always getting in and out of trouble.

Zygo The Frog on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Zygo The Frog-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ZYGO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Zygo The Frog-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Zygo The Frog-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Zygo The Frog-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Zygo The Frog (ZYGO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Zygo The Frog (ZYGO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Zygo The Frog-rahakkeelle.

Tarkista Zygo The Frog-rahakkeen hintaennuste nyt!

Zygo The Frog (ZYGO) -rahakkeen tokenomiikka

Zygo The Frog (ZYGO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZYGO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Zygo The Frog (ZYGO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Zygo The Frog:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Zygo The Frog MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ZYGO paikallisiin valuuttoihin

1 Zygo The Frog(ZYGO) - VND
131.285535
1 Zygo The Frog(ZYGO) - AUD
A$0.00773295
1 Zygo The Frog(ZYGO) - GBP
0.00369186
1 Zygo The Frog(ZYGO) - EUR
0.00429054
1 Zygo The Frog(ZYGO) - USD
$0.004989
1 Zygo The Frog(ZYGO) - MYR
RM0.02105358
1 Zygo The Frog(ZYGO) - TRY
0.20419977
1 Zygo The Frog(ZYGO) - JPY
¥0.738372
1 Zygo The Frog(ZYGO) - ARS
ARS$6.55584534
1 Zygo The Frog(ZYGO) - RUB
0.40196373
1 Zygo The Frog(ZYGO) - INR
0.43543992
1 Zygo The Frog(ZYGO) - IDR
Rp81.78687216
1 Zygo The Frog(ZYGO) - KRW
6.98739384
1 Zygo The Frog(ZYGO) - PHP
0.28522113
1 Zygo The Frog(ZYGO) - EGP
￡E.0.24186672
1 Zygo The Frog(ZYGO) - BRL
R$0.02733972
1 Zygo The Frog(ZYGO) - CAD
C$0.00693471
1 Zygo The Frog(ZYGO) - BDT
0.60676218
1 Zygo The Frog(ZYGO) - NGN
7.66355301
1 Zygo The Frog(ZYGO) - COP
$20.11689525
1 Zygo The Frog(ZYGO) - ZAR
R.0.08845497
1 Zygo The Frog(ZYGO) - UAH
0.20544702
1 Zygo The Frog(ZYGO) - VES
Bs0.683493
1 Zygo The Frog(ZYGO) - CLP
$4.83933
1 Zygo The Frog(ZYGO) - PKR
Rs1.40649888
1 Zygo The Frog(ZYGO) - KZT
2.68078926
1 Zygo The Frog(ZYGO) - THB
฿0.16294074
1 Zygo The Frog(ZYGO) - TWD
NT$0.1521645
1 Zygo The Frog(ZYGO) - AED
د.إ0.01830963
1 Zygo The Frog(ZYGO) - CHF
Fr0.0039912
1 Zygo The Frog(ZYGO) - HKD
HK$0.03896409
1 Zygo The Frog(ZYGO) - AMD
֏1.9092903
1 Zygo The Frog(ZYGO) - MAD
.د.م0.04495089
1 Zygo The Frog(ZYGO) - MXN
$0.09359364
1 Zygo The Frog(ZYGO) - SAR
ريال0.01870875
1 Zygo The Frog(ZYGO) - PLN
0.01825974
1 Zygo The Frog(ZYGO) - RON
лв0.02170215
1 Zygo The Frog(ZYGO) - SEK
kr0.04799418
1 Zygo The Frog(ZYGO) - BGN
лв0.00838152
1 Zygo The Frog(ZYGO) - HUF
Ft1.70389317
1 Zygo The Frog(ZYGO) - CZK
0.10561713
1 Zygo The Frog(ZYGO) - KWD
د.ك0.001521645
1 Zygo The Frog(ZYGO) - ILS
0.01701249
1 Zygo The Frog(ZYGO) - AOA
Kz4.57286751
1 Zygo The Frog(ZYGO) - BHD
.د.ب0.001880853
1 Zygo The Frog(ZYGO) - BMD
$0.004989
1 Zygo The Frog(ZYGO) - DKK
kr0.03207927
1 Zygo The Frog(ZYGO) - HNL
L0.13116081
1 Zygo The Frog(ZYGO) - MUR
0.22814697
1 Zygo The Frog(ZYGO) - NAD
$0.08815563
1 Zygo The Frog(ZYGO) - NOK
kr0.05073813
1 Zygo The Frog(ZYGO) - NZD
$0.00853119
1 Zygo The Frog(ZYGO) - PAB
B/.0.004989
1 Zygo The Frog(ZYGO) - PGK
K0.02065446
1 Zygo The Frog(ZYGO) - QAR
ر.ق0.01815996
1 Zygo The Frog(ZYGO) - RSD
дин.0.50358966

Zygo The Frog-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Zygo The Frog toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Zygo The Frog-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Zygo The Frog”

Paljonko Zygo The Frog (ZYGO) on arvoltaan tänään?
ZYGO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.004989 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZYGO-USD-parin nykyinen hinta?
ZYGO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.004989. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Zygo The Frog-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZYGO markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZYGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZYGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli ZYGO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZYGO saavutti ATH-hinnaksi 0.011402993530255093 USD.
Mikä oli ZYGO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZYGO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000026196639138267 USD.
Mikä on ZYGO-rahakkeen treidausvolyymi?
ZYGO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 39.01K USD.
Nouseeko ZYGO tänä vuonna korkeammalle?
ZYGO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZYGO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 03:41:07 (UTC+8)

Zygo The Frog (ZYGO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

ZYGO-USD-laskin

Summa

ZYGO
ZYGO
USD
USD

1 ZYGO = 0.004989 USD

Treidaa ZYGO-rahaketta

ZYGOUSDT
$0.004989
$0.004989$0.004989
+1.15%

