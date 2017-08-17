0x (ZRX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu 0x (ZRX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

0x (ZRX) -rahakkeen tiedot ZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain. Virallinen verkkosivusto: http://0xprotocol.org/ Valkoinen paperi: https://0xproject.com/pdfs/0x_white_paper.pdf Block Explorer: https://explorer.0x.org/ Osta ZRX-rahaketta nyt!

0x (ZRX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu 0x (ZRX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 215.07M $ 215.07M $ 215.07M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 848.40M $ 848.40M $ 848.40M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 253.50M $ 253.50M $ 253.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.3975 $ 2.3975 $ 2.3975 Kaikkien aikojen alin: $ 0.1039619967341423 $ 0.1039619967341423 $ 0.1039619967341423 Nykyinen hinta: $ 0.2535 $ 0.2535 $ 0.2535 Lue lisää 0x (ZRX) -rahakkeen hinnasta

0x (ZRX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset 0x (ZRX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZRX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZRX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZRX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZRX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ZRX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään 0x (ZRX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ZRX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ZRX-rahakkeita MEXCistä nyt!

0x (ZRX) -rahakkeen hintahistoria ZRX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ZRX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ZRX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ZRX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZRX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ZRX-rahakkeen hintaennuste nyt!

