Zaros Finance (ZRS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Zaros Finance (ZRS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

Zaros Finance (ZRS) -rahakkeen tiedot Zaros is a Perpetuals DEX powered by Boosted (Re)Staking Vaults. Whether you're a seasoned trader or new to the world of cryptocurrencies, Zaros is here to maximize your trading potential and enhance your yields on Arbitrum and on Monad. Virallinen verkkosivusto: https://www.zaros.fi/ Valkoinen paperi: https://docs.zaros.fi/overview Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x75e88b8c2d34a52a6d36deada664d7dc9116e4ef Osta ZRS-rahaketta nyt!

Zaros Finance (ZRS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Zaros Finance (ZRS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 61.30K $ 61.30K $ 61.30K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0819 $ 0.0819 $ 0.0819 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0000613 $ 0.0000613 $ 0.0000613 Lue lisää Zaros Finance (ZRS) -rahakkeen hinnasta

Zaros Finance (ZRS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Zaros Finance (ZRS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZRS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZRS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZRS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZRS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ZRS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Zaros Finance (ZRS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ZRS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ZRS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Zaros Finance (ZRS) -rahakkeen hintahistoria ZRS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ZRS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ZRS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ZRS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZRS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ZRS-rahakkeen hintaennuste nyt!

