ZON (ZON) -rahakkeen tiedot ZON Token is a Web3 utility and governance token powering a decentralized metaverse that blends gaming, NFTs, and DeFi into one immersive ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://www.zontoken.io/ Valkoinen paperi: https://www.zontoken.io/WhitePaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x25D29fA7Cf5cD5a11102b793F1a0149546e026e4 Osta ZON-rahaketta nyt!

ZON (ZON) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ZON (ZON) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 47.90M $ 47.90M $ 47.90M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.071395 $ 0.071395 $ 0.071395 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000610012886555739 $ 0.000610012886555739 $ 0.000610012886555739 Nykyinen hinta: $ 0.047897 $ 0.047897 $ 0.047897 Lue lisää ZON (ZON) -rahakkeen hinnasta

ZON (ZON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ZON (ZON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZON-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZON-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZON-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ZON-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ZON (ZON) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ZON-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ZON-rahakkeita MEXCistä nyt!

ZON (ZON) -rahakkeen hintahistoria ZON -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ZON-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ZON-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ZON-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZON-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ZON-rahakkeen hintaennuste nyt!

