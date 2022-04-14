Zelwin (ZLW) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Zelwin (ZLW) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Zelwin (ZLW) -rahakkeen tiedot ZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem：MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders. Virallinen verkkosivusto: https://zelwin.com/ Valkoinen paperi: https://drive.google.com/file/d/1HK32xt3qlaPMdlupUGdxKRUkfSscmZe6/view Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5319e86F0e41a06E49eb37046b8c11D78bcAd68C Osta ZLW-rahaketta nyt!

Zelwin (ZLW) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Zelwin (ZLW) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 131.79K $ 131.79K $ 131.79K Kokonaistarjonta: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 72.33M $ 72.33M $ 72.33M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 546.60K $ 546.60K $ 546.60K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.014679 $ 0.014679 $ 0.014679 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001408758341290602 $ 0.001408758341290602 $ 0.001408758341290602 Nykyinen hinta: $ 0.001822 $ 0.001822 $ 0.001822 Lue lisää Zelwin (ZLW) -rahakkeen hinnasta

Zelwin (ZLW) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Zelwin (ZLW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZLW-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZLW-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZLW-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZLW-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ZLW-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Zelwin (ZLW) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ZLW-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ZLW-rahakkeita MEXCistä nyt!

Zelwin (ZLW) -rahakkeen hintahistoria ZLW -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ZLW-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ZLW-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ZLW-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZLW-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ZLW-rahakkeen hintaennuste nyt!

