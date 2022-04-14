zkLink (ZKL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu zkLink (ZKL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

zkLink (ZKL) -rahakkeen tiedot zkLink aggregates and unifies liquidity across Layer 2 rollups and Layer 1 blockchains. zkLink offers two core solutions: zkLink Nova and zkLink X, using zero-knowledge technology to unify liquidity access across connected blockchains and rollups. Virallinen verkkosivusto: https://zk.link/ Valkoinen paperi: https://docs.zk.link/docs/Introduction/ Block Explorer: https://explorer.zklink.io/ Osta ZKL-rahaketta nyt!

zkLink (ZKL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu zkLink (ZKL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.29M $ 5.29M $ 5.29M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 352.34M $ 352.34M $ 352.34M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 15.01M $ 15.01M $ 15.01M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.765 $ 0.765 $ 0.765 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0117813791188444 $ 0.0117813791188444 $ 0.0117813791188444 Nykyinen hinta: $ 0.01501 $ 0.01501 $ 0.01501 Lue lisää zkLink (ZKL) -rahakkeen hinnasta

zkLink (ZKL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset zkLink (ZKL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZKL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZKL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZKL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZKL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

