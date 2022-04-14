Zeus (ZEUSETH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Zeus (ZEUSETH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Zeus (ZEUSETH) -rahakkeen tiedot Meet Zeus, Pepe’s loyal dog and the mythical brainchild of Matt Furie. Virallinen verkkosivusto: https://www.truezeuscoin.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4D4574f50dd8B9dBe623cF329DCc78D76935E610 Osta ZEUSETH-rahaketta nyt!

Zeus (ZEUSETH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Zeus (ZEUSETH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Kokonaistarjonta: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Kierrossa oleva tarjonta: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000000189 $ 0.000000189 $ 0.000000189 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0000000025333223 $ 0.0000000025333223 $ 0.0000000025333223 Nykyinen hinta: $ 0.000000002866 $ 0.000000002866 $ 0.000000002866 Lue lisää Zeus (ZEUSETH) -rahakkeen hinnasta

Zeus (ZEUSETH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Zeus (ZEUSETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZEUSETH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZEUSETH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZEUSETH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZEUSETH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ZEUSETH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Zeus (ZEUSETH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ZEUSETH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ZEUSETH-rahakkeita MEXCistä nyt!

Zeus (ZEUSETH) -rahakkeen hintahistoria ZEUSETH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ZEUSETH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ZEUSETH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ZEUSETH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZEUSETH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ZEUSETH-rahakkeen hintaennuste nyt!

