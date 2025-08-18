Lisätietoja ZETRIX-rahakkeesta

ZETRIX-logo

ZETRIX – hinta (ZETRIX)

1ZETRIX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$15.796
$15.796$15.796
-0.04%1D
USD
Reaaliaikainen ZETRIX (ZETRIX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 06:02:49 (UTC+8)

ZETRIX (ZETRIX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 15.734
$ 15.734$ 15.734
24 h:n matalin
$ 15.95
$ 15.95$ 15.95
24 h:n korkein

$ 15.734
$ 15.734$ 15.734

$ 15.95
$ 15.95$ 15.95

$ 22.05768378707389
$ 22.05768378707389$ 22.05768378707389

$ 10.2228296356224
$ 10.2228296356224$ 10.2228296356224

+0.10%

-0.04%

-3.78%

-3.78%

ZETRIX (ZETRIX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 15.798. Viimeisen 24 tunnin aikana ZETRIX on vaihdellut alimmillaan $ 15.734 ja korkeimmillaan $ 15.95 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZETRIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 22.05768378707389, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 10.2228296356224.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZETRIX on muuttunut +0.10% viimeisen tunnin aikana, -0.04% 24 tunnin aikana ja -3.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ZETRIX (ZETRIX) -rahakkeen markkinatiedot

No.3668

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 235.73K
$ 235.73K$ 235.73K

$ 33.33B
$ 33.33B$ 33.33B

0.00
0.00 0.00

2,110,067,061.24
2,110,067,061.24 2,110,067,061.24

1,161,169,316
1,161,169,316 1,161,169,316

0.00%

ZETRIX

ZETRIX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 235.73K. ZETRIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1161169316. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 33.33B.

ZETRIX (ZETRIX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän ZETRIX-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00632-0.04%
30 päivää$ -0.646-3.93%
60 päivää$ -0.846-5.09%
90 päivää$ -2.499-13.66%
ZETRIX-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ZETRIX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00632 (-0.04%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

ZETRIX 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.646 (-3.93%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

ZETRIX-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ZETRIX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.846 (-5.09%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

ZETRIX-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -2.499 (-13.66%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle ZETRIX (ZETRIX)?

Tarkista ZETRIX-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on ZETRIX (ZETRIX)

Zetrix is a Layer-1 Public Blockchain designed for Government and Enterprise level Web3 applications. Zetrix builds next generation real-world applications harnessing AI and Blockchain Technologies. The Zetrix network proudly collaborates and connects with China’s National Blockchain, Xinghuo Blockchain Infrastructure & Facilities, enabling cross-border data transfer and is compatible with leading Public Chains such as Ethereum and Private Chains such as Hyperledger.

ZETRIX on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja ZETRIX-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ZETRIX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue ZETRIX-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään ZETRIX-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

ZETRIX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ZETRIX (ZETRIX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ZETRIX (ZETRIX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ZETRIX-rahakkeelle.

Tarkista ZETRIX-rahakkeen hintaennuste nyt!

ZETRIX (ZETRIX) -rahakkeen tokenomiikka

ZETRIX (ZETRIX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZETRIX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

ZETRIX (ZETRIX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa ZETRIX:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa ZETRIX MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ZETRIX paikallisiin valuuttoihin

1 ZETRIX(ZETRIX) - VND
415,724.37
1 ZETRIX(ZETRIX) - AUD
A$24.4869
1 ZETRIX(ZETRIX) - GBP
11.69052
1 ZETRIX(ZETRIX) - EUR
13.58628
1 ZETRIX(ZETRIX) - USD
$15.798
1 ZETRIX(ZETRIX) - MYR
RM66.66756
1 ZETRIX(ZETRIX) - TRY
647.87598
1 ZETRIX(ZETRIX) - JPY
¥2,338.104
1 ZETRIX(ZETRIX) - ARS
ARS$20,759.51988
1 ZETRIX(ZETRIX) - RUB
1,272.68688
1 ZETRIX(ZETRIX) - INR
1,379.00742
1 ZETRIX(ZETRIX) - IDR
Rp258,983.56512
1 ZETRIX(ZETRIX) - KRW
22,095.0828
1 ZETRIX(ZETRIX) - PHP
903.48762
1 ZETRIX(ZETRIX) - EGP
￡E.765.88704
1 ZETRIX(ZETRIX) - BRL
R$86.25708
1 ZETRIX(ZETRIX) - CAD
C$21.95922
1 ZETRIX(ZETRIX) - BDT
1,921.35276
1 ZETRIX(ZETRIX) - NGN
24,304.59108
1 ZETRIX(ZETRIX) - COP
$63,701.4855
1 ZETRIX(ZETRIX) - ZAR
R.279.94056
1 ZETRIX(ZETRIX) - UAH
650.56164
1 ZETRIX(ZETRIX) - VES
Bs2,164.326
1 ZETRIX(ZETRIX) - CLP
$15,324.06
1 ZETRIX(ZETRIX) - PKR
Rs4,470.20208
1 ZETRIX(ZETRIX) - KZT
8,488.89732
1 ZETRIX(ZETRIX) - THB
฿515.96268
1 ZETRIX(ZETRIX) - TWD
NT$482.31294
1 ZETRIX(ZETRIX) - AED
د.إ57.97866
1 ZETRIX(ZETRIX) - CHF
Fr12.6384
1 ZETRIX(ZETRIX) - HKD
HK$123.38238
1 ZETRIX(ZETRIX) - AMD
֏6,057.42714
1 ZETRIX(ZETRIX) - MAD
.د.م142.49796
1 ZETRIX(ZETRIX) - MXN
$296.2125
1 ZETRIX(ZETRIX) - SAR
ريال59.2425
1 ZETRIX(ZETRIX) - PLN
57.82068
1 ZETRIX(ZETRIX) - RON
лв68.7213
1 ZETRIX(ZETRIX) - SEK
kr151.97676
1 ZETRIX(ZETRIX) - BGN
лв26.54064
1 ZETRIX(ZETRIX) - HUF
Ft5,395.49094
1 ZETRIX(ZETRIX) - CZK
334.28568
1 ZETRIX(ZETRIX) - KWD
د.ك4.81839
1 ZETRIX(ZETRIX) - ILS
53.7132
1 ZETRIX(ZETRIX) - AOA
Kz14,453.74818
1 ZETRIX(ZETRIX) - BHD
.د.ب5.940048
1 ZETRIX(ZETRIX) - BMD
$15.798
1 ZETRIX(ZETRIX) - DKK
kr101.58114
1 ZETRIX(ZETRIX) - HNL
L414.85548
1 ZETRIX(ZETRIX) - MUR
722.44254
1 ZETRIX(ZETRIX) - NAD
$279.6246
1 ZETRIX(ZETRIX) - NOK
kr160.82364
1 ZETRIX(ZETRIX) - NZD
$27.01458
1 ZETRIX(ZETRIX) - PAB
B/.15.798
1 ZETRIX(ZETRIX) - PGK
K65.40372
1 ZETRIX(ZETRIX) - QAR
ر.ق57.50472
1 ZETRIX(ZETRIX) - RSD
дин.1,594.65012

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton ZETRIX toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen ZETRIX-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ZETRIX”

Paljonko ZETRIX (ZETRIX) on arvoltaan tänään?
ZETRIX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 15.798 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZETRIX-USD-parin nykyinen hinta?
ZETRIX -USD-parin nykyinen hinta on $ 15.798. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ZETRIX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZETRIX markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZETRIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZETRIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli ZETRIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZETRIX saavutti ATH-hinnaksi 22.05768378707389 USD.
Mikä oli ZETRIX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZETRIX-rahakkeen ATL-hinta oli 10.2228296356224 USD.
Mikä on ZETRIX-rahakkeen treidausvolyymi?
ZETRIX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 235.73K USD.
Nouseeko ZETRIX tänä vuonna korkeammalle?
ZETRIX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZETRIX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 06:02:49 (UTC+8)

ZETRIX (ZETRIX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
