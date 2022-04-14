ZEROX (ZEROX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ZEROX (ZEROX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ZEROX (ZEROX) -rahakkeen tiedot ZeroX is a MetaFi project deployed on the BNB Chain, integrating various elements such as Metaverse, GameFi, DeFi, Web3, SocialFi, and NFTs. It offers a unique metaverse experience where players can engage in activities like building, experiencing, learning, socializing, transacting, and working within a decentralized ecosystem. Note: ZeroX (ZRX) ticker will be named as ZEROX on MEXC. Please take note before proceeding with the deposit and withdrawal. Virallinen verkkosivusto: https://zeroxspace.com/ Valkoinen paperi: https://zerox2047.gitbook.io/zerox2047/~/changes/tMwAZtiVlpOzdaQophOf/tokenomics/zerox Osta ZEROX-rahaketta nyt!

ZEROX (ZEROX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ZEROX (ZEROX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: -- -- -- Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): -- -- -- Kaikkien aikojen korkein: -- -- -- Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: -- -- -- Lue lisää ZEROX (ZEROX) -rahakkeen hinnasta

ZEROX (ZEROX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ZEROX (ZEROX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZEROX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZEROX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZEROX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZEROX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ZEROX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ZEROX (ZEROX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ZEROX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ZEROX-rahakkeita MEXCistä nyt!

ZEROX (ZEROX) -rahakkeen hintahistoria ZEROX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ZEROX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ZEROX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ZEROX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZEROX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ZEROX-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!