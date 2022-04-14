ZeroLend (ZERO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ZeroLend (ZERO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ZeroLend (ZERO) -rahakkeen tiedot ZeroLend is one of the largest lending markets in DeFi with domination on Linea, zkSync, Manta, X Layer and Blast with a focus on liquid restaking tokens (LRTs) lending, real world assets (RWAs) lending, and account abstraction with over 200+ million in TVL. Virallinen verkkosivusto: https://zerolend.xyz/ Valkoinen paperi: https://docs.zerolend.xyz/ Block Explorer: https://lineascan.build/token/0x78354f8DcCB269a615A7e0a24f9B0718FDC3C7A7 Osta ZERO-rahaketta nyt!

ZeroLend (ZERO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ZeroLend (ZERO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Kokonaistarjonta: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 54.87B $ 54.87B $ 54.87B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.58M $ 5.58M $ 5.58M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0024776 $ 0.0024776 $ 0.0024776 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000031154749938451 $ 0.000031154749938451 $ 0.000031154749938451 Nykyinen hinta: $ 0.00005583 $ 0.00005583 $ 0.00005583 Lue lisää ZeroLend (ZERO) -rahakkeen hinnasta

ZeroLend (ZERO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ZeroLend (ZERO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZERO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZERO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZERO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZERO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

