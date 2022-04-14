zkRace (ZERC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu zkRace (ZERC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

zkRace (ZERC) -rahakkeen tiedot zkRace is a front-running web3 horse racing game and the world's 1st cutting-edge zk-rollup infrastructure tailored for GameFi. Virallinen verkkosivusto: https://www.zkrace.com Valkoinen paperi: https://zkrace.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf8428A5a99cb452Ea50B6Ea70b052DaA3dF4934F Osta ZERC-rahaketta nyt!

zkRace (ZERC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu zkRace (ZERC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.87M $ 2.87M $ 2.87M Kokonaistarjonta: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.87M $ 2.87M $ 2.87M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.4774 $ 0.4774 $ 0.4774 Kaikkien aikojen alin: $ 0.023753872778325115 $ 0.023753872778325115 $ 0.023753872778325115 Nykyinen hinta: $ 0.0239 $ 0.0239 $ 0.0239 Lue lisää zkRace (ZERC) -rahakkeen hinnasta

zkRace (ZERC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset zkRace (ZERC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZERC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZERC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZERC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZERC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

zkRace (ZERC) -rahakkeen hintahistoria ZERC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ZERC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ZERC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ZERC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZERC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ZERC-rahakkeen hintaennuste nyt!

