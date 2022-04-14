Zenqira (ZENQ) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Zenqira (ZENQ) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Zenqira (ZENQ) -rahakkeen tiedot ZENQ token powers AI training and decentralized computing, giving users access to computing resources without managing datacenters or GPUs. It enables passive income through GPU lending and supports investments in AI projects within the Zenqira ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://zenqira.com/ Valkoinen paperi: https://token.zenqira.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xf226432a5f49d595def3a3c51c7210b61f0aef2d Osta ZENQ-rahaketta nyt!

Zenqira (ZENQ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Zenqira (ZENQ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 334.97K $ 334.97K $ 334.97K Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 163.96M $ 163.96M $ 163.96M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0265 $ 0.0265 $ 0.0265 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000057039167451318 $ 0.000057039167451318 $ 0.000057039167451318 Nykyinen hinta: $ 0.002043 $ 0.002043 $ 0.002043 Lue lisää Zenqira (ZENQ) -rahakkeen hinnasta

Zenqira (ZENQ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Zenqira (ZENQ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZENQ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZENQ-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZENQ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZENQ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Zenqira (ZENQ) -rahakkeen hintahistoria ZENQ -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ZENQ-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ZENQ-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ZENQ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZENQ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ZENQ-rahakkeen hintaennuste nyt!

