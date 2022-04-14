Zenqira (ZENQ) -rahakkeen tokenomiikka

Zenqira (ZENQ) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Zenqira (ZENQ) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Zenqira (ZENQ) -rahakkeen tiedot

ZENQ token powers AI training and decentralized computing, giving users access to computing resources without managing datacenters or GPUs. It enables passive income through GPU lending and supports investments in AI projects within the Zenqira ecosystem.

Virallinen verkkosivusto:
https://zenqira.com/
Valkoinen paperi:
https://token.zenqira.com/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xf226432a5f49d595def3a3c51c7210b61f0aef2d

Zenqira (ZENQ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Zenqira (ZENQ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 334.97K
$ 334.97K$ 334.97K
Kokonaistarjonta:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 163.96M
$ 163.96M$ 163.96M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0265
$ 0.0265$ 0.0265
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000057039167451318
$ 0.000057039167451318$ 0.000057039167451318
Nykyinen hinta:
$ 0.002043
$ 0.002043$ 0.002043

Zenqira (ZENQ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Zenqira (ZENQ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ZENQ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZENQ-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ZENQ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZENQ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ZENQ-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Zenqira (ZENQ) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ZENQ-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Zenqira (ZENQ) -rahakkeen hintahistoria

ZENQ -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

ZENQ-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ZENQ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZENQ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.