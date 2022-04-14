ZChains (ZCD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ZChains (ZCD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ZChains (ZCD) -rahakkeen tiedot ZChains is a state-of-the-art Layer 1 blockchain, boasting a modular, EVM-compatible structure powered by a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism.With ZChain’s EVM compatibility, seamless integration with existing Ethereum-based dApps opens doors to endless possibilities. Virallinen verkkosivusto: https://www.zchains.com/ Valkoinen paperi: https://zchains.gitbook.io/zchains-whitepaper Block Explorer: https://scan.zchains.com/ Osta ZCD-rahaketta nyt!

ZChains (ZCD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ZChains (ZCD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 195.45M $ 195.45M $ 195.45M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Kaikkien aikojen alin: $ 0.010008985564511734 $ 0.010008985564511734 $ 0.010008985564511734 Nykyinen hinta: $ 0.01303 $ 0.01303 $ 0.01303 Lue lisää ZChains (ZCD) -rahakkeen hinnasta

ZChains (ZCD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ZChains (ZCD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZCD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZCD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZCD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZCD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ZCD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ZChains (ZCD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ZCD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ZCD-rahakkeita MEXCistä nyt!

ZChains (ZCD) -rahakkeen hintahistoria ZCD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ZCD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ZCD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ZCD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZCD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ZCD-rahakkeen hintaennuste nyt!

