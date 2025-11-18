YURU COIN (YURU) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu YURU COIN (YURU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 07:17:01 (UTC+8)
YURU COIN (YURU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu YURU COIN (YURU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
--
----
Kokonaistarjonta:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
--
----
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 5.50M
$ 5.50M$ 5.50M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.2
$ 1.2$ 1.2
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.346206572110043
$ 0.346206572110043$ 0.346206572110043
Nykyinen hinta:
$ 0.5504
$ 0.5504$ 0.5504

YURU COIN (YURU) -rahakkeen tiedot

YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.

Virallinen verkkosivusto:
https://en.coin.yurugp.jp/
Valkoinen paperi:
https://en.coin.yurugp.jp/%e3%83%9b%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/mm7g78aMJZv8QB4Q15qbsM3UQJZWof85vwC2NSxRh2Q

YURU COIN (YURU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

YURU COIN (YURU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä YURU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta YURU-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät YURU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu YURU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka YURU-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään YURU COIN (YURU) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita YURU-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

YURU COIN (YURU) -rahakkeen hintahistoria

YURU -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

YURU-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne YURU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? YURU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

