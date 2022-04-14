Yachts Coin (YTC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Yachts Coin (YTC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Yachts Coin (YTC) -rahakkeen tiedot Yachtscoin aims to be a versatile tool for luxury lifestyle investment by supporting payments for related services such as dock fees, crew management, fuel supply, and yacht maintenance. The project aims to support cooperation with yacht manufacturers, docks, and service providers to further integrate YTC into the broader marine economy. The Yachtscoin ecosystem integrates smart contract functions to automatically execute contractual agreements in yacht sales and leasing. This feature reduces administrative overhead, minimizes fraud risks, and ensures secure, trustless transactions. By leveraging blockchain technology, YTC increases transaction transparency, giving users confidence in the security and legitimacy of their transactions. Virallinen verkkosivusto: https://yachtscoins.com Valkoinen paperi: https://yachtscoins.com/white-paper Block Explorer: https://solscan.io/token/7NaZ55Pt7Ah3xPsmWRfdEi2mv3dsd9TpHSWhTEt6pump Osta YTC-rahaketta nyt!

Yachts Coin (YTC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Yachts Coin (YTC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 335.67K $ 335.67K $ 335.67K Kokonaistarjonta: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 335.70K $ 335.70K $ 335.70K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.001452 $ 0.001452 $ 0.001452 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000032605905880792 $ 0.000032605905880792 $ 0.000032605905880792 Nykyinen hinta: $ 0.0003357 $ 0.0003357 $ 0.0003357 Lue lisää Yachts Coin (YTC) -rahakkeen hinnasta

Yachts Coin (YTC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Yachts Coin (YTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä YTC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta YTC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät YTC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu YTC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

