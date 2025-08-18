Yachts Coin (YTC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000242. Viimeisen 24 tunnin aikana YTC on vaihdellut alimmillaan $ 0.0001912 ja korkeimmillaan $ 0.0002507 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.011608855577018627, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000032605905880792.
Lyhyen aikavälin tuloksissa YTC on muuttunut +0.29% viimeisen tunnin aikana, -0.04% 24 tunnin aikana ja +73.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Yachts Coin (YTC) -rahakkeen markkinatiedot
No.2664
$ 241.98K
$ 241.98K$ 241.98K
$ 21.95K
$ 21.95K$ 21.95K
$ 242.00K
$ 242.00K$ 242.00K
999.92M
999.92M 999.92M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
999,915,076.45
999,915,076.45 999,915,076.45
99.99%
SOL
Yachts Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 241.98K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 21.95K. YTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.92M ja sen kokonaistarjonta on 999915076.45. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 242.00K.
Yachts Coin (YTC) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Yachts Coin-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000000097
-0.04%
30 päivää
$ +0.0000839
+53.06%
60 päivää
$ -0.000213
-46.82%
90 päivää
$ -0.000562
-69.91%
Yachts Coin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään YTC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000000097 (-0.04%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Yachts Coin 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0000839 (+53.06%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Yachts Coin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, YTC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000213 (-46.82%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Yachts Coin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000562 (-69.91%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Yachts Coin (YTC)?
Yachtscoin aims to be a versatile tool for luxury lifestyle investment by supporting payments for related services such as dock fees, crew management, fuel supply, and yacht maintenance. The project aims to support cooperation with yacht manufacturers, docks, and service providers to further integrate YTC into the broader marine economy. The Yachtscoin ecosystem integrates smart contract functions to automatically execute contractual agreements in yacht sales and leasing. This feature reduces administrative overhead, minimizes fraud risks, and ensures secure, trustless transactions. By leveraging blockchain technology, YTC increases transaction transparency, giving users confidence in the security and legitimacy of their transactions.
Yachts Coin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Yachts Coin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista YTC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Yachts Coin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Yachts Coin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Yachts Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Yachts Coin (YTC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Yachts Coin (YTC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Yachts Coin-rahakkeelle.
Yachts Coin (YTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää YTC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Yachts Coin (YTC) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Yachts Coin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Yachts Coin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.