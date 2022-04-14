YOUR AI (YOURAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu YOUR AI (YOURAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

YOUR AI (YOURAI) -rahakkeen tiedot YOUR AI Protocol is the world’s first AI content layer for the future of e-commerce. YOUR AI Protocol is an open source protocol that brings creators, curators, node operators, and content distributors together to collectively provide AI-driven product content in e-commerce markets. Virallinen verkkosivusto: https://your.io/token Valkoinen paperi: https://info.your.io/hc/en-nl/articles/10067354832157-What-is-YOUR-AI-Protocol Block Explorer: https://solscan.io/token/FjK6rqU6QzUeNtmK6QQ78cCuS5AHAhcm4HgJkdsvXaep Osta YOURAI-rahaketta nyt!

YOUR AI (YOURAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu YOUR AI (YOURAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 515.87K $ 515.87K $ 515.87K Kokonaistarjonta: $ 891.63M $ 891.63M $ 891.63M Kierrossa oleva tarjonta: $ 512.29M $ 512.29M $ 512.29M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2447 $ 0.2447 $ 0.2447 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000802414686791847 $ 0.000802414686791847 $ 0.000802414686791847 Nykyinen hinta: $ 0.001007 $ 0.001007 $ 0.001007 Lue lisää YOUR AI (YOURAI) -rahakkeen hinnasta

YOUR AI (YOURAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset YOUR AI (YOURAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä YOURAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta YOURAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät YOURAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu YOURAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka YOURAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään YOUR AI (YOURAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita YOURAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan YOURAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

YOUR AI (YOURAI) -rahakkeen hintahistoria YOURAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu YOURAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

YOURAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne YOURAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? YOURAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso YOURAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

