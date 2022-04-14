YOUR AI (YOURAI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu YOUR AI (YOURAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
YOUR AI Protocol is the world’s first AI content layer for the future of e-commerce. YOUR AI Protocol is an open source protocol that brings creators, curators, node operators, and content distributors together to collectively provide AI-driven product content in e-commerce markets.

Virallinen verkkosivusto:
https://your.io/token
Valkoinen paperi:
https://info.your.io/hc/en-nl/articles/10067354832157-What-is-YOUR-AI-Protocol
Block Explorer:
https://solscan.io/token/FjK6rqU6QzUeNtmK6QQ78cCuS5AHAhcm4HgJkdsvXaep

YOUR AI (YOURAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu YOUR AI (YOURAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 515.87K
$ 515.87K$ 515.87K
Kokonaistarjonta:
$ 891.63M
$ 891.63M$ 891.63M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 512.29M
$ 512.29M$ 512.29M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.2447
$ 0.2447$ 0.2447
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000802414686791847
$ 0.000802414686791847$ 0.000802414686791847
Nykyinen hinta:
$ 0.001007
$ 0.001007$ 0.001007

YOUR AI (YOURAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

YOUR AI (YOURAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä YOURAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta YOURAI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät YOURAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu YOURAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka YOURAI-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään YOUR AI (YOURAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita YOURAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

YOUR AI (YOURAI) -rahakkeen hintahistoria

YOURAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

YOURAI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne YOURAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? YOURAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.