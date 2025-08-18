Lisätietoja YOURAI-rahakkeesta

YOUR AI – hinta (YOURAI)

$0.000942
-0.31%1D
Reaaliaikainen YOUR AI (YOURAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:27:54 (UTC+8)

YOUR AI (YOURAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

$ 0.000938
$ 0.001008
$ 0.000938
$ 0.001008
$ 0.5438290931338011
$ 0.000802414686791847
+0.21%

-0.31%

-17.59%

-17.59%

YOUR AI (YOURAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000942. Viimeisen 24 tunnin aikana YOURAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.000938 ja korkeimmillaan $ 0.001008 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YOURAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.5438290931338011, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000802414686791847.

Lyhyen aikavälin tuloksissa YOURAI on muuttunut +0.21% viimeisen tunnin aikana, -0.31% 24 tunnin aikana ja -17.59% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

YOUR AI (YOURAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 482.58K
$ 23.48K
$ 942.00K
512.29M
1,000,000,000
891,625,000
51.22%

YOUR AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 482.58K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 23.48K. YOURAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 512.29M ja sen kokonaistarjonta on 891625000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 942.00K.

YOUR AI (YOURAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän YOUR AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000293-0.31%
30 päivää$ -0.000118-11.14%
60 päivää$ +0.000006+0.64%
90 päivää$ -0.000633-40.20%
YOUR AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään YOURAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000293 (-0.31%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

YOUR AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000118 (-11.14%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

YOUR AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, YOURAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000006 (+0.64%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

YOUR AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000633 (-40.20%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle YOUR AI (YOURAI)?

Tarkista YOUR AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on YOUR AI (YOURAI)

YOUR AI Protocol is the world’s first AI content layer for the future of e-commerce. YOUR AI Protocol is an open source protocol that brings creators, curators, node operators, and content distributors together to collectively provide AI-driven product content in e-commerce markets.

YOUR AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja YOUR AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista YOURAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue YOUR AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään YOUR AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

YOUR AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon YOUR AI (YOURAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko YOUR AI (YOURAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita YOUR AI-rahakkeelle.

Tarkista YOUR AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

YOUR AI (YOURAI) -rahakkeen tokenomiikka

YOUR AI (YOURAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää YOURAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

YOUR AI (YOURAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa YOUR AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa YOUR AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

YOURAI paikallisiin valuuttoihin

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton YOUR AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:27:54 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

