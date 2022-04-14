YOLO (YOLO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu YOLO (YOLO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

YOLO (YOLO) -rahakkeen tiedot Born from the recognition that joy is an essential element missing in the cryptocurrency space, YOLO Token endeavors to redefine the digital currency experience. The YOLO NFT Marketplace introduces a revolutionary platform where memes become unique digital artifacts, offering users an engaging intersection of humor and cutting-edge blockchain technology. Virallinen verkkosivusto: https://yolomeme.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xff61F59f1591b32D08414AcAC4454cf7096B67EA

YOLO (YOLO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu YOLO (YOLO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 91.13K $ 91.13K $ 91.13K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00004394 $ 0.00004394 $ 0.00004394 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.000000009113 $ 0.000000009113 $ 0.000000009113 Lue lisää YOLO (YOLO) -rahakkeen hinnasta

YOLO (YOLO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset YOLO (YOLO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä YOLO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta YOLO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät YOLO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu YOLO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka YOLO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään YOLO (YOLO) -rahakkeen salkkuusi?

YOLO (YOLO) -rahakkeen hintahistoria YOLO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu YOLO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

YOLO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne YOLO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? YOLO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso YOLO-rahakkeen hintaennuste nyt!

