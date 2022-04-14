YieldNest (YND) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu YieldNest (YND) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

YieldNest (YND) -rahakkeen tiedot YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that offers simple, high-yielding, risk-adjusted restaking, RWA and DeFi strategies. It merges DeFi's best strategies into single, unified, high-powered assets with L1 settlement assurances. Powered & Secured by DeFAI. Virallinen verkkosivusto: https://yieldnest.finance Valkoinen paperi: https://docs.yieldnest.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x7159cc276D7d17Ab4b3bEb19959E1F39368a45Ba Osta YND-rahaketta nyt!

YieldNest (YND) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu YieldNest (YND) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0805 $ 0.0805 $ 0.0805 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00234718019633786 $ 0.00234718019633786 $ 0.00234718019633786 Nykyinen hinta: $ 0.00265 $ 0.00265 $ 0.00265 Lue lisää YieldNest (YND) -rahakkeen hinnasta

YieldNest (YND) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset YieldNest (YND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä YND-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta YND-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät YND-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu YND-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

