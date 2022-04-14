Yidocy Plus (YIDO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Yidocy Plus (YIDO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Yidocy Plus (YIDO) -rahakkeen tiedot Play, Enjoy, & Earn! Yidocy Plus is the web3 services bringing DeFi + GameFi + Kpop culture together! It offers truly unique user experiences covering from high-yield staking to game & Kpop playgrounds. Join this exciting community packed with real-world rewards opportunities and entertainment. Virallinen verkkosivusto: https://www.yidocyplus.io/ Valkoinen paperi: https://yidocy.io/assets/Yidocy-white-paper_V1.2.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9973ee0bb7f10988f23ecfff54dc654a7f173e2c Osta YIDO-rahaketta nyt!

Yidocy Plus (YIDO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Yidocy Plus (YIDO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 90.90K $ 90.90K $ 90.90K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000399827864187082 $ 0.000399827864187082 $ 0.000399827864187082 Nykyinen hinta: $ 0.000909 $ 0.000909 $ 0.000909 Lue lisää Yidocy Plus (YIDO) -rahakkeen hinnasta

Yidocy Plus (YIDO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Yidocy Plus (YIDO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä YIDO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta YIDO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät YIDO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu YIDO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Yidocy Plus (YIDO) -rahakkeen hintahistoria YIDO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu YIDO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

YIDO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne YIDO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? YIDO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso YIDO-rahakkeen hintaennuste nyt!

