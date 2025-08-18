Lisätietoja YIDO-rahakkeesta

Yidocy Plus-logo

Yidocy Plus – hinta (YIDO)

1YIDO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000929
$0.000929$0.000929
-0.85%1D
USD
Reaaliaikainen Yidocy Plus (YIDO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:27:34 (UTC+8)

Yidocy Plus (YIDO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000913
$ 0.000913$ 0.000913
24 h:n matalin
$ 0.000952
$ 0.000952$ 0.000952
24 h:n korkein

$ 0.000913
$ 0.000913$ 0.000913

$ 0.000952
$ 0.000952$ 0.000952

$ 0.6716896311213572
$ 0.6716896311213572$ 0.6716896311213572

$ 0.000399827864187082
$ 0.000399827864187082$ 0.000399827864187082

-0.54%

-0.85%

-3.84%

-3.84%

Yidocy Plus (YIDO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000928. Viimeisen 24 tunnin aikana YIDO on vaihdellut alimmillaan $ 0.000913 ja korkeimmillaan $ 0.000952 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YIDO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.6716896311213572, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000399827864187082.

Lyhyen aikavälin tuloksissa YIDO on muuttunut -0.54% viimeisen tunnin aikana, -0.85% 24 tunnin aikana ja -3.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Yidocy Plus (YIDO) -rahakkeen markkinatiedot

No.8352

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.93K
$ 3.93K$ 3.93K

$ 92.80K
$ 92.80K$ 92.80K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ETH

Yidocy Plus-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.93K. YIDO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 92.80K.

Yidocy Plus (YIDO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Yidocy Plus-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000796-0.85%
30 päivää$ -0.010373-91.79%
60 päivää$ -0.001967-67.95%
90 päivää$ -0.009972-91.49%
Yidocy Plus-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään YIDO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000796 (-0.85%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Yidocy Plus 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.010373 (-91.79%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Yidocy Plus-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, YIDO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.001967 (-67.95%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Yidocy Plus-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.009972 (-91.49%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Yidocy Plus (YIDO)?

Tarkista Yidocy Plus-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Yidocy Plus (YIDO)

Play, Enjoy, & Earn! Yidocy Plus is the web3 services bringing DeFi + GameFi + Kpop culture together! It offers truly unique user experiences covering from high-yield staking to game & Kpop playgrounds. Join this exciting community packed with real-world rewards opportunities and entertainment.

Yidocy Plus on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Yidocy Plus-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista YIDO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Yidocy Plus-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Yidocy Plus-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Yidocy Plus-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Yidocy Plus (YIDO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Yidocy Plus (YIDO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Yidocy Plus-rahakkeelle.

Tarkista Yidocy Plus-rahakkeen hintaennuste nyt!

Yidocy Plus (YIDO) -rahakkeen tokenomiikka

Yidocy Plus (YIDO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää YIDO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Yidocy Plus (YIDO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Yidocy Plus:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Yidocy Plus MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

YIDO paikallisiin valuuttoihin

Yidocy Plus-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Yidocy Plus toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Yidocy Plus-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Yidocy Plus”

Paljonko Yidocy Plus (YIDO) on arvoltaan tänään?
YIDO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000928 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on YIDO-USD-parin nykyinen hinta?
YIDO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000928. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Yidocy Plus-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen YIDO markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on YIDO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
YIDO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli YIDO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
YIDO saavutti ATH-hinnaksi 0.6716896311213572 USD.
Mikä oli YIDO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
YIDO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000399827864187082 USD.
Mikä on YIDO-rahakkeen treidausvolyymi?
YIDO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.93K USD.
Nouseeko YIDO tänä vuonna korkeammalle?
YIDO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso YIDO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:27:34 (UTC+8)

Yidocy Plus (YIDO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

