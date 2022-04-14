Yield Guild Games (YGG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Yield Guild Games (YGG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Yield Guild Games (YGG) -rahakkeen tiedot Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games. Virallinen verkkosivusto: https://yieldguild.io/ Valkoinen paperi: https://storage.googleapis.com/external_communication/YGG-GuildProtocol-ConceptPaper-2024Sept.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/EzZp7LRN1xwu3QsB2RJRrWwEGjJGsuWzuMCeQDB3NSPK Osta YGG-rahaketta nyt!

Yield Guild Games (YGG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Yield Guild Games (YGG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 98.75M $ 98.75M $ 98.75M Kokonaistarjonta: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Kierrossa oleva tarjonta: $ 593.08M $ 593.08M $ 593.08M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 166.50M $ 166.50M $ 166.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 11.5 $ 11.5 $ 11.5 Kaikkien aikojen alin: $ 0.119167900856695 $ 0.119167900856695 $ 0.119167900856695 Nykyinen hinta: $ 0.1665 $ 0.1665 $ 0.1665 Lue lisää Yield Guild Games (YGG) -rahakkeen hinnasta

Yield Guild Games (YGG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Yield Guild Games (YGG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä YGG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta YGG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät YGG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu YGG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

