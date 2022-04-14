YearnFinance (YFI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu YearnFinance (YFI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

YearnFinance (YFI) -rahakkeen tiedot Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming. Virallinen verkkosivusto: https://yearn.finance/ Block Explorer: https://solscan.io/token/BXZX2JRJFjvKazM1ibeDFxgAngKExb74MRXzXKvgikxX Osta YFI-rahaketta nyt!

YearnFinance (YFI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu YearnFinance (YFI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 196.20M $ 196.20M $ 196.20M Kokonaistarjonta: $ 36.65K $ 36.65K $ 36.65K Kierrossa oleva tarjonta: $ 33.83K $ 33.83K $ 33.83K FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 212.53M $ 212.53M $ 212.53M Kaikkien aikojen korkein: $ 94,267.68541 $ 94,267.68541 $ 94,267.68541 Kaikkien aikojen alin: $ 739.439122489 $ 739.439122489 $ 739.439122489 Nykyinen hinta: $ 5,799.6 $ 5,799.6 $ 5,799.6 Lue lisää YearnFinance (YFI) -rahakkeen hinnasta

YearnFinance (YFI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset YearnFinance (YFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä YFI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta YFI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät YFI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu YFI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka YFI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään YearnFinance (YFI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita YFI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan YFI-rahakkeita MEXCistä nyt!

YearnFinance (YFI) -rahakkeen hintahistoria YFI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu YFI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

YFI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne YFI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? YFI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso YFI-rahakkeen hintaennuste nyt!

