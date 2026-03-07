Yee Token (YEE) -rahakkeen tokenomiikka

Yee Token (YEE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Yee Token (YEE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2026-03-07 06:34:27 (UTC+8)
USD

Yee Token (YEE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Yee Token (YEE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 5.80M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 5.80M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.03269
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000001583969794063
Nykyinen hinta:
$ 0.005802
Yee Token (YEE) -rahakkeen tiedot

$YEE is a community-driven memecoin inspired by the classic internet meme character — Yee the Dinosaur. It was created to "fight Pepe again," humorously accusing Pepe of launching early in 2023 and stealing Yee’s original token launch plan.

Virallinen verkkosivusto:
https://yeetoken.vip/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x9Ac9468E7E3E1D194080827226B45d0B892C77Fd

Yee Token (YEE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Yee Token (YEE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä YEE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta YEE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät YEE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu YEE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö