YieldBricks (YBR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu YieldBricks (YBR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

YieldBricks (YBR) -rahakkeen tiedot Imagine a world where real estate investing isn’t limited by borders, capital, access or investor status. YieldBricks is making this a reality by merging the transparency and innovation of DeFi with stability of RWA assets into a scalable protocol that enables anyone to invest in premium, yield-bearing properties with ease. Virallinen verkkosivusto: https://www.yieldbricks.com/ Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/c5n2ate3yi2ckx5r Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x11920f139a3121c2836e01551d43f95b3c31159c Osta YBR-rahaketta nyt!

YieldBricks (YBR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu YieldBricks (YBR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000688919174838846 $ 0.000688919174838846 $ 0.000688919174838846 Nykyinen hinta: $ 0.001683 $ 0.001683 $ 0.001683 Lue lisää YieldBricks (YBR) -rahakkeen hinnasta

YieldBricks (YBR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset YieldBricks (YBR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä YBR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta YBR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät YBR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu YBR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka YBR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään YieldBricks (YBR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita YBR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan YBR-rahakkeita MEXCistä nyt!

YieldBricks (YBR) -rahakkeen hintahistoria YBR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu YBR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

YBR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne YBR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? YBR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso YBR-rahakkeen hintaennuste nyt!

