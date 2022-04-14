YBDBD (YBDBD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu YBDBD (YBDBD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

YBDBD (YBDBD) -rahakkeen tiedot YabbaDabbaDoo! where the prehistoric meets the digital, and fun takes the wheel! Imagine a world filled with dinosaurs, stone-age cars, and vibrant communities—now powered by blockchain technology. Our mission is simple: bring laughter, adventure, and real value to the crypto space with a meme-coin that’s as entertaining as it is rewarding. Virallinen verkkosivusto: https://www.yabba-dabba-doo.xyz/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x363e76a8e43720818de7c4de370fdc6d8c501894 Osta YBDBD-rahaketta nyt!

YBDBD (YBDBD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu YBDBD (YBDBD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 74.36K $ 74.36K $ 74.36K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.01795 $ 0.01795 $ 0.01795 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0000031073203174 $ 0.0000031073203174 $ 0.0000031073203174 Nykyinen hinta: $ 0.000003718 $ 0.000003718 $ 0.000003718 Lue lisää YBDBD (YBDBD) -rahakkeen hinnasta

YBDBD (YBDBD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset YBDBD (YBDBD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä YBDBD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta YBDBD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät YBDBD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu YBDBD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka YBDBD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään YBDBD (YBDBD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita YBDBD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan YBDBD-rahakkeita MEXCistä nyt!

YBDBD (YBDBD) -rahakkeen hintahistoria YBDBD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu YBDBD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

YBDBD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne YBDBD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? YBDBD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso YBDBD-rahakkeen hintaennuste nyt!

