YAY Network is an innovative and decentralized venture capital and accelerator platform tailored to empower visionary entrepreneurs within the Web3 ecosystem. Pioneering a top-tier launchpad experience, YAY Network offers a unique blend of support services and fair funding opportunities. Through $YAY staking, users gain access to scalable Initial DEX Offerings (IDOs), as well as a Private Alpha group. By harnessing the power of blockchain technology, YAY Network ensures utmost transparency, security, and inclusivity in its funding model. Founders can confidently access a dedicated advisory team, benefiting from expert guidance in private sales, pitch development, website optimization, and more. Additionally, the platform fosters an engaged and supportive community, propelling projects forward with organic awareness and momentum. As an all-encompassing platform for Web3 innovators, YAY Network sets a new standard for decentralized venture capital, paving the way for a flourishing and vibrant landscape of groundbreaking projects and disruptive ideas.

YAY Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja YAY Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



YAY Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon YAY Network (YAY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko YAY Network (YAY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita YAY Network-rahakkeelle.

YAY Network (YAY) -rahakkeen tokenomiikka

YAY Network (YAY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää YAY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

YAY Network (YAY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa YAY Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa YAY Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

YAY paikallisiin valuuttoihin

YAY Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton YAY Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”YAY Network” Paljonko YAY Network (YAY) on arvoltaan tänään? YAY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0005135 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on YAY-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.0005135 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo YAY -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on YAY Network-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen YAY markkina-arvo on $ 353.16K USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on YAY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? YAY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 687.75M USD . Mikä oli YAY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? YAY saavutti ATH-hinnaksi 0.09812082 USD . Mikä oli YAY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? YAY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000180253611537279 USD . Mikä on YAY-rahakkeen treidausvolyymi? YAY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 22.29K USD . Nouseeko YAY tänä vuonna korkeammalle? YAY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso YAY-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

YAY Network (YAY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

