Lisätietoja YAY-rahakkeesta

YAY-rahakkeen hintatiedot

YAY-rahakkeen valkoinen paperi

YAY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

YAY-rahakkeen tokenomiikka

YAY-rahakkeen hintaennuste

YAY-rahakkeen historia

YAY-osto-opas

YAY/fiat-valuuttamuunnin

YAY-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

YAY Network-logo

YAY Network – hinta (YAY)

1YAY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0005135
$0.0005135$0.0005135
-1.42%1D
USD
Reaaliaikainen YAY Network (YAY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:27:27 (UTC+8)

YAY Network (YAY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0005127
$ 0.0005127$ 0.0005127
24 h:n matalin
$ 0.0005316
$ 0.0005316$ 0.0005316
24 h:n korkein

$ 0.0005127
$ 0.0005127$ 0.0005127

$ 0.0005316
$ 0.0005316$ 0.0005316

$ 0.09812082
$ 0.09812082$ 0.09812082

$ 0.000180253611537279
$ 0.000180253611537279$ 0.000180253611537279

-1.44%

-1.42%

+6.44%

+6.44%

YAY Network (YAY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0005135. Viimeisen 24 tunnin aikana YAY on vaihdellut alimmillaan $ 0.0005127 ja korkeimmillaan $ 0.0005316 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YAY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.09812082, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000180253611537279.

Lyhyen aikavälin tuloksissa YAY on muuttunut -1.44% viimeisen tunnin aikana, -1.42% 24 tunnin aikana ja +6.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

YAY Network (YAY) -rahakkeen markkinatiedot

No.2530

$ 353.16K
$ 353.16K$ 353.16K

$ 22.29K
$ 22.29K$ 22.29K

$ 513.50K
$ 513.50K$ 513.50K

687.75M
687.75M 687.75M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

YAY Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 353.16K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 22.29K. YAY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 687.75M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 513.50K.

YAY Network (YAY) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän YAY Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000007397-1.42%
30 päivää$ -0.0000618-10.75%
60 päivää$ +0.00006+13.23%
90 päivää$ +0.0000086+1.70%
YAY Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään YAY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000007397 (-1.42%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

YAY Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000618 (-10.75%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

YAY Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, YAY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00006 (+13.23%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

YAY Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0000086 (+1.70%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle YAY Network (YAY)?

Tarkista YAY Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on YAY Network (YAY)

YAY Network is an innovative and decentralized venture capital and accelerator platform tailored to empower visionary entrepreneurs within the Web3 ecosystem. Pioneering a top-tier launchpad experience, YAY Network offers a unique blend of support services and fair funding opportunities. Through $YAY staking, users gain access to scalable Initial DEX Offerings (IDOs), as well as a Private Alpha group. By harnessing the power of blockchain technology, YAY Network ensures utmost transparency, security, and inclusivity in its funding model. Founders can confidently access a dedicated advisory team, benefiting from expert guidance in private sales, pitch development, website optimization, and more. Additionally, the platform fosters an engaged and supportive community, propelling projects forward with organic awareness and momentum. As an all-encompassing platform for Web3 innovators, YAY Network sets a new standard for decentralized venture capital, paving the way for a flourishing and vibrant landscape of groundbreaking projects and disruptive ideas.

YAY Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja YAY Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista YAY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue YAY Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään YAY Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

YAY Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon YAY Network (YAY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko YAY Network (YAY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita YAY Network-rahakkeelle.

Tarkista YAY Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

YAY Network (YAY) -rahakkeen tokenomiikka

YAY Network (YAY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää YAY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

YAY Network (YAY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa YAY Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa YAY Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

YAY paikallisiin valuuttoihin

1 YAY Network(YAY) - VND
13.5127525
1 YAY Network(YAY) - AUD
A$0.000795925
1 YAY Network(YAY) - GBP
0.00037999
1 YAY Network(YAY) - EUR
0.00044161
1 YAY Network(YAY) - USD
$0.0005135
1 YAY Network(YAY) - MYR
RM0.00216697
1 YAY Network(YAY) - TRY
0.021017555
1 YAY Network(YAY) - JPY
¥0.075998
1 YAY Network(YAY) - ARS
ARS$0.67476981
1 YAY Network(YAY) - RUB
0.04137783
1 YAY Network(YAY) - INR
0.044833685
1 YAY Network(YAY) - IDR
Rp8.41803144
1 YAY Network(YAY) - KRW
0.71918756
1 YAY Network(YAY) - PHP
0.029356795
1 YAY Network(YAY) - EGP
￡E.0.02489448
1 YAY Network(YAY) - BRL
R$0.002808845
1 YAY Network(YAY) - CAD
C$0.00070863
1 YAY Network(YAY) - BDT
0.06245187
1 YAY Network(YAY) - NGN
0.788782215
1 YAY Network(YAY) - COP
$2.070560375
1 YAY Network(YAY) - ZAR
R.0.009104355
1 YAY Network(YAY) - UAH
0.02114593
1 YAY Network(YAY) - VES
Bs0.0703495
1 YAY Network(YAY) - CLP
$0.498095
1 YAY Network(YAY) - PKR
Rs0.14476592
1 YAY Network(YAY) - KZT
0.27592409
1 YAY Network(YAY) - THB
฿0.01677091
1 YAY Network(YAY) - TWD
NT$0.01566175
1 YAY Network(YAY) - AED
د.إ0.001884545
1 YAY Network(YAY) - CHF
Fr0.0004108
1 YAY Network(YAY) - HKD
HK$0.004010435
1 YAY Network(YAY) - AMD
֏0.19651645
1 YAY Network(YAY) - MAD
.د.م0.004626635
1 YAY Network(YAY) - MXN
$0.00963326
1 YAY Network(YAY) - SAR
ريال0.001925625
1 YAY Network(YAY) - PLN
0.00187941
1 YAY Network(YAY) - RON
лв0.002233725
1 YAY Network(YAY) - SEK
kr0.00493987
1 YAY Network(YAY) - BGN
лв0.00086268
1 YAY Network(YAY) - HUF
Ft0.175252415
1 YAY Network(YAY) - CZK
0.01086566
1 YAY Network(YAY) - KWD
د.ك0.0001566175
1 YAY Network(YAY) - ILS
0.001751035
1 YAY Network(YAY) - AOA
Kz0.470668965
1 YAY Network(YAY) - BHD
.د.ب0.0001935895
1 YAY Network(YAY) - BMD
$0.0005135
1 YAY Network(YAY) - DKK
kr0.00329667
1 YAY Network(YAY) - HNL
L0.013499915
1 YAY Network(YAY) - MUR
0.023482355
1 YAY Network(YAY) - NAD
$0.009073545
1 YAY Network(YAY) - NOK
kr0.00522743
1 YAY Network(YAY) - NZD
$0.000878085
1 YAY Network(YAY) - PAB
B/.0.0005135
1 YAY Network(YAY) - PGK
K0.00212589
1 YAY Network(YAY) - QAR
ر.ق0.00186914
1 YAY Network(YAY) - RSD
дин.0.05181215

YAY Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton YAY Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen YAY Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”YAY Network”

Paljonko YAY Network (YAY) on arvoltaan tänään?
YAY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0005135 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on YAY-USD-parin nykyinen hinta?
YAY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0005135. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on YAY Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen YAY markkina-arvo on $ 353.16K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on YAY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
YAY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 687.75M USD.
Mikä oli YAY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
YAY saavutti ATH-hinnaksi 0.09812082 USD.
Mikä oli YAY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
YAY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000180253611537279 USD.
Mikä on YAY-rahakkeen treidausvolyymi?
YAY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 22.29K USD.
Nouseeko YAY tänä vuonna korkeammalle?
YAY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso YAY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:27:27 (UTC+8)

YAY Network (YAY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

YAY-USD-laskin

Summa

YAY
YAY
USD
USD

1 YAY = 0.0005135 USD

Treidaa YAY-rahaketta

YAYUSDT
$0.0005135
$0.0005135$0.0005135
-1.42%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu