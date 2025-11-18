YALA (YALA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu YALA (YALA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 07:16:47 (UTC+8)
YALA (YALA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu YALA (YALA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 8.25M
Kokonaistarjonta:
$ 989.09M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 251.41M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 32.82M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.84042
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.033652470591299534
Nykyinen hinta:
$ 0.03282
YALA (YALA) -rahakkeen tiedot

Yala is a Bitcoin-based asset protocol designed to enhance Bitcoin liquidity across multiple ecosystems through the use of $YU, a Bitcoin-collateralized stablecoin pegged to the U.S. dollar. By allowing users to deposit BTC and mint $YU natively, Yala facilitates Bitcoin’s integration into the broader decentralized finance (DeFi) landscape, enabling various yield-generating opportunities while ensuring capital efficiency.

Virallinen verkkosivusto:
https://yala.org/
Valkoinen paperi:
https://yala.org/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xf970706063b7853877f39515c96932d49d5ac9cd

YALA (YALA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

YALA (YALA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä YALA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta YALA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät YALA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu YALA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka YALA-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään YALA (YALA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita YALA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

YALA (YALA) -rahakkeen hintahistoria

YALA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

YALA-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne YALA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? YALA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

