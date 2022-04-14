Yaka Finance (YAKA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Yaka Finance (YAKA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Yaka Finance (YAKA) -rahakkeen tiedot Yaka Finance is Sei’s native liquidity engine. It is a ve(3,3)-styled DEX and launchpad. Virallinen verkkosivusto: http://yaka.finance/ Valkoinen paperi: https://yaka.gitbook.io/yaka-finance Block Explorer: https://seitrace.com/token/0x51121BCAE92E302f19D06C193C95E1f7b81a444b?chain=pacific-1 Osta YAKA-rahaketta nyt!

Yaka Finance (YAKA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Yaka Finance (YAKA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 366.40K $ 366.40K $ 366.40K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.125 $ 0.125 $ 0.125 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.001832 $ 0.001832 $ 0.001832 Lue lisää Yaka Finance (YAKA) -rahakkeen hinnasta

Yaka Finance (YAKA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Yaka Finance (YAKA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä YAKA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta YAKA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät YAKA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu YAKA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Yaka Finance (YAKA) -rahakkeen hintahistoria YAKA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu YAKA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

YAKA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne YAKA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? YAKA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso YAKA-rahakkeen hintaennuste nyt!

