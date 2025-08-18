Lisätietoja YAKA-rahakkeesta

Yaka Finance-logo

Yaka Finance – hinta (YAKA)

1YAKA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Yaka Finance (YAKA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:51:26 (UTC+8)

Yaka Finance (YAKA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Yaka Finance (YAKA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00172. Viimeisen 24 tunnin aikana YAKA on vaihdellut alimmillaan $ 0.001633 ja korkeimmillaan $ 0.001785 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YAKA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa YAKA on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +4.87% 24 tunnin aikana ja -16.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Yaka Finance (YAKA) -rahakkeen markkinatiedot

Yaka Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 64.22K. YAKA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 200000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 344.00K.

Yaka Finance (YAKA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Yaka Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00007987+4.87%
30 päivää$ -0.001118-39.40%
60 päivää$ -0.000294-14.60%
90 päivää$ -0.000203-10.56%
Yaka Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään YAKA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00007987 (+4.87%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Yaka Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001118 (-39.40%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Yaka Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, YAKA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000294 (-14.60%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Yaka Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000203 (-10.56%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Yaka Finance (YAKA)?

Tarkista Yaka Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Yaka Finance (YAKA)

Yaka Finance is Sei’s native liquidity engine. It is a ve(3,3)-styled DEX and launchpad.

Yaka Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Yaka Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista YAKA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Yaka Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Yaka Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Yaka Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Yaka Finance (YAKA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Yaka Finance (YAKA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Yaka Finance-rahakkeelle.

Tarkista Yaka Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Yaka Finance (YAKA) -rahakkeen tokenomiikka

Yaka Finance (YAKA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää YAKA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Yaka Finance (YAKA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Yaka Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Yaka Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

YAKA paikallisiin valuuttoihin

Yaka Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Yaka Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Yaka Finance”

Paljonko Yaka Finance (YAKA) on arvoltaan tänään?
YAKA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00172 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on YAKA-USD-parin nykyinen hinta?
YAKA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00172. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Yaka Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen YAKA markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on YAKA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
YAKA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli YAKA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
YAKA saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli YAKA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
YAKA-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on YAKA-rahakkeen treidausvolyymi?
YAKA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 64.22K USD.
Nouseeko YAKA tänä vuonna korkeammalle?
YAKA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso YAKA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:51:26 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

