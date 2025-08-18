Mikä on xx network (XX)

The xx network is made up of a fast, low-fee, quantum-ready layer 1 blockchain and the most private communications network in the world. The project was founded by cryptographer David Chaum, the godfather of digital currency and privacy technology. Using the xxDK, any application or blockchain can route their traffic through the xx network’s communications layer and provide metadata-protected privacy and quantum-secure, end-to-end encryption to their transactions. The xx messenger mobile app is the first decentralized, quantum-secure, end-to-end encrypted messenger in the world. Available on major app stores, the xx messenger’s performance has already attracted daily users in over 65 countries, The xx network utilizes nominated Proof-of-Stake (nPoS) to incentivize all coin holders to run and elect nodes as well as participate in the governance of the platform via an on-chain DAO. The xx network mainnet launched in November 2021. Totally 1 billon coins will be issued over the next 5 years with some deflationary mechanism such as coin burning.

xx network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista XX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue xx network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään xx network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan.

xx network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon xx network (XX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko xx network (XX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita xx network-rahakkeelle.

xx network-rahakkeen hintaennuste

xx network (XX) -rahakkeen tokenomiikka

xx network (XX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

xx network (XX) -ostamisen perusteet

xx network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton!

XX paikallisiin valuuttoihin

Muunninta

xx network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton xx network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”xx network” Paljonko xx network (XX) on arvoltaan tänään? XX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02724 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on XX-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.02724 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo XX -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on xx network-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen XX markkina-arvo on $ 0.00 USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on XX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? XX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD . Mikä oli XX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? XX saavutti ATH-hinnaksi 0.7700154832076693 USD . Mikä oli XX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? XX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01314729076489246 USD . Mikä on XX-rahakkeen treidausvolyymi? XX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 108.26K USD . Nouseeko XX tänä vuonna korkeammalle? XX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XX-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

