xx network (XX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02724. Viimeisen 24 tunnin aikana XX on vaihdellut alimmillaan $ 0.02702 ja korkeimmillaan $ 0.02877 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.7700154832076693, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01314729076489246.
Lyhyen aikavälin tuloksissa XX on muuttunut +0.18% viimeisen tunnin aikana, +0.33% 24 tunnin aikana ja -2.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
xx network (XX) -rahakkeen markkinatiedot
xx network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 108.26K. XX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 953639587. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 25.98M.
xx network (XX) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän xx network-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0000895
+0.33%
30 päivää
$ +0.00685
+33.59%
60 päivää
$ +0.00815
+42.69%
90 päivää
$ +0.00417
+18.07%
xx network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään XX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000895 (+0.33%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
xx network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00685 (+33.59%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
xx network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00815 (+42.69%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
xx network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00417 (+18.07%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle xx network (XX)?
The xx network is made up of a fast, low-fee, quantum-ready layer 1 blockchain and the most private communications network in the world. The project was founded by cryptographer David Chaum, the godfather of digital currency and privacy technology. Using the xxDK, any application or blockchain can route their traffic through the xx network’s communications layer and provide metadata-protected privacy and quantum-secure, end-to-end encryption to their transactions. The xx messenger mobile app is the first decentralized, quantum-secure, end-to-end encrypted messenger in the world. Available on major app stores, the xx messenger’s performance has already attracted daily users in over 65 countries, The xx network utilizes nominated Proof-of-Stake (nPoS) to incentivize all coin holders to run and elect nodes as well as participate in the governance of the platform via an on-chain DAO. The xx network mainnet launched in November 2021. Totally 1 billon coins will be issued over the next 5 years with some deflationary mechanism such as coin burning.
xx network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon xx network (XX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko xx network (XX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita xx network-rahakkeelle.
xx network (XX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
