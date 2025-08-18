Lisätietoja XWGT-rahakkeesta

XWGT-rahakkeen hintatiedot

XWGT-rahakkeen valkoinen paperi

XWGT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

XWGT-rahakkeen tokenomiikka

XWGT-rahakkeen hintaennuste

XWGT-rahakkeen historia

XWGT-osto-opas

XWGT/fiat-valuuttamuunnin

XWGT-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Wodo Gaming-logo

Wodo Gaming – hinta (XWGT)

1XWGT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03517
$0.03517$0.03517
+1.08%1D
USD
Reaaliaikainen Wodo Gaming (XWGT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:27:12 (UTC+8)

Wodo Gaming (XWGT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.034415
$ 0.034415$ 0.034415
24 h:n matalin
$ 0.03718
$ 0.03718$ 0.03718
24 h:n korkein

$ 0.034415
$ 0.034415$ 0.034415

$ 0.03718
$ 0.03718$ 0.03718

--
----

--
----

+0.83%

+1.08%

+6.15%

+6.15%

Wodo Gaming (XWGT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.035227. Viimeisen 24 tunnin aikana XWGT on vaihdellut alimmillaan $ 0.034415 ja korkeimmillaan $ 0.03718 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XWGT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XWGT on muuttunut +0.83% viimeisen tunnin aikana, +1.08% 24 tunnin aikana ja +6.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wodo Gaming (XWGT) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 146.92K
$ 146.92K$ 146.92K

$ 35.23M
$ 35.23M$ 35.23M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Wodo Gaming-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 146.92K. XWGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 35.23M.

Wodo Gaming (XWGT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Wodo Gaming-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00037578+1.08%
30 päivää$ +0.00451+14.68%
60 päivää$ +0.018397+109.31%
90 päivää$ +0.015577+79.27%
Wodo Gaming-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään XWGT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00037578 (+1.08%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Wodo Gaming 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00451 (+14.68%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Wodo Gaming-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XWGT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.018397 (+109.31%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Wodo Gaming-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.015577 (+79.27%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Wodo Gaming (XWGT)?

Tarkista Wodo Gaming-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Wodo Gaming (XWGT)

Wodo Gaming is the ultimate blockchain gaming ecosystem with live products and active users. This unique gaming ecosystem has 7 products: A game hub, store, marketplace, incubation, card, hosting, and development kits. Wodo revolutionized blockchain gaming by providing multichain access at the same.

Wodo Gaming on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Wodo Gaming-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista XWGT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Wodo Gaming-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Wodo Gaming-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Wodo Gaming-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wodo Gaming (XWGT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wodo Gaming (XWGT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wodo Gaming-rahakkeelle.

Tarkista Wodo Gaming-rahakkeen hintaennuste nyt!

Wodo Gaming (XWGT) -rahakkeen tokenomiikka

Wodo Gaming (XWGT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XWGT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Wodo Gaming (XWGT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Wodo Gaming:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Wodo Gaming MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

XWGT paikallisiin valuuttoihin

1 Wodo Gaming(XWGT) - VND
926.998505
1 Wodo Gaming(XWGT) - AUD
A$0.05460185
1 Wodo Gaming(XWGT) - GBP
0.02606798
1 Wodo Gaming(XWGT) - EUR
0.03029522
1 Wodo Gaming(XWGT) - USD
$0.035227
1 Wodo Gaming(XWGT) - MYR
RM0.14865794
1 Wodo Gaming(XWGT) - TRY
1.44184111
1 Wodo Gaming(XWGT) - JPY
¥5.213596
1 Wodo Gaming(XWGT) - ARS
ARS$46.29039162
1 Wodo Gaming(XWGT) - RUB
2.83859166
1 Wodo Gaming(XWGT) - INR
3.07566937
1 Wodo Gaming(XWGT) - IDR
Rp577.49171088
1 Wodo Gaming(XWGT) - KRW
49.33752712
1 Wodo Gaming(XWGT) - PHP
2.01392759
1 Wodo Gaming(XWGT) - EGP
￡E.1.70780496
1 Wodo Gaming(XWGT) - BRL
R$0.19269169
1 Wodo Gaming(XWGT) - CAD
C$0.04861326
1 Wodo Gaming(XWGT) - BDT
4.28430774
1 Wodo Gaming(XWGT) - NGN
54.11184243
1 Wodo Gaming(XWGT) - COP
$142.04407075
1 Wodo Gaming(XWGT) - ZAR
R.0.62457471
1 Wodo Gaming(XWGT) - UAH
1.45064786
1 Wodo Gaming(XWGT) - VES
Bs4.826099
1 Wodo Gaming(XWGT) - CLP
$34.17019
1 Wodo Gaming(XWGT) - PKR
Rs9.93119584
1 Wodo Gaming(XWGT) - KZT
18.92887618
1 Wodo Gaming(XWGT) - THB
฿1.14980928
1 Wodo Gaming(XWGT) - TWD
NT$1.07407123
1 Wodo Gaming(XWGT) - AED
د.إ0.12928309
1 Wodo Gaming(XWGT) - CHF
Fr0.0281816
1 Wodo Gaming(XWGT) - HKD
HK$0.27512287
1 Wodo Gaming(XWGT) - AMD
֏13.4813729
1 Wodo Gaming(XWGT) - MAD
.د.م0.31739527
1 Wodo Gaming(XWGT) - MXN
$0.66085852
1 Wodo Gaming(XWGT) - SAR
ريال0.13210125
1 Wodo Gaming(XWGT) - PLN
0.12893082
1 Wodo Gaming(XWGT) - RON
лв0.15323745
1 Wodo Gaming(XWGT) - SEK
kr0.33888374
1 Wodo Gaming(XWGT) - BGN
лв0.05918136
1 Wodo Gaming(XWGT) - HUF
Ft12.02262283
1 Wodo Gaming(XWGT) - CZK
0.74540332
1 Wodo Gaming(XWGT) - KWD
د.ك0.010744235
1 Wodo Gaming(XWGT) - ILS
0.12012407
1 Wodo Gaming(XWGT) - AOA
Kz32.28871593
1 Wodo Gaming(XWGT) - BHD
.د.ب0.013280579
1 Wodo Gaming(XWGT) - BMD
$0.035227
1 Wodo Gaming(XWGT) - DKK
kr0.22615734
1 Wodo Gaming(XWGT) - HNL
L0.92611783
1 Wodo Gaming(XWGT) - MUR
1.61093071
1 Wodo Gaming(XWGT) - NAD
$0.62246109
1 Wodo Gaming(XWGT) - NOK
kr0.35861086
1 Wodo Gaming(XWGT) - NZD
$0.06023817
1 Wodo Gaming(XWGT) - PAB
B/.0.035227
1 Wodo Gaming(XWGT) - PGK
K0.14583978
1 Wodo Gaming(XWGT) - QAR
ر.ق0.12822628
1 Wodo Gaming(XWGT) - RSD
дин.3.5544043

Wodo Gaming-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Wodo Gaming toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Wodo Gaming-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wodo Gaming”

Paljonko Wodo Gaming (XWGT) on arvoltaan tänään?
XWGT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.035227 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XWGT-USD-parin nykyinen hinta?
XWGT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.035227. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wodo Gaming-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XWGT markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XWGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XWGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli XWGT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XWGT saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli XWGT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XWGT-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on XWGT-rahakkeen treidausvolyymi?
XWGT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 146.92K USD.
Nouseeko XWGT tänä vuonna korkeammalle?
XWGT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XWGT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:27:12 (UTC+8)

Wodo Gaming (XWGT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

XWGT-USD-laskin

Summa

XWGT
XWGT
USD
USD

1 XWGT = 0.035227 USD

Treidaa XWGT-rahaketta

XWGTUSDT
$0.03517
$0.03517$0.03517
+0.85%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu