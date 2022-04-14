XUSD (XUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu XUSD (XUSD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

XUSD (XUSD) -rahakkeen tiedot

XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.straitsx.com/xusd
Valkoinen paperi:
https://cdn.prod.website-files.com/6119d1f2b05f8e85e873971a/65c0a737a6f5c158beaf62d7_StraitsX%20XUSD%20Whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xC08e7E23C235073C6807C2EFE7021304cb7c2815

XUSD (XUSD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu XUSD (XUSD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 80.96M
$ 80.96M
Kokonaistarjonta:
$ 80.96M
$ 80.96M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 80.96M
$ 80.96M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 80.96M
$ 80.96M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 2.0368
$ 2.0368
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.9492788036833526
$ 0.9492788036833526
Nykyinen hinta:
$ 1.0001
$ 1.0001

XUSD (XUSD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

XUSD (XUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä XUSD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XUSD-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät XUSD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XUSD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XUSD-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään XUSD (XUSD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XUSD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

XUSD (XUSD) -rahakkeen hintahistoria

XUSD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

XUSD-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne XUSD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XUSD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.