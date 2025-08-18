Lisätietoja XUSD-rahakkeesta

XUSD-logo

XUSD – hinta (XUSD)

1XUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen XUSD (XUSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 06:01:57 (UTC+8)

XUSD (XUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

XUSD (XUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.0001. Viimeisen 24 tunnin aikana XUSD on vaihdellut alimmillaan $ 1 ja korkeimmillaan $ 1.0001 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.045831001219526, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.9492788036833526.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XUSD on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -0.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

XUSD (XUSD) -rahakkeen markkinatiedot

XUSD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 80.36M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.19M. XUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 80.36M ja sen kokonaistarjonta on 80355626.421. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 80.36M.

XUSD (XUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän XUSD-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.0001-0.01%
60 päivää$ -0.0001-0.01%
90 päivää$ -0.0001-0.01%
XUSD-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään XUSD-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

XUSD 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0001 (-0.01%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

XUSD-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XUSD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001 (-0.01%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

XUSD-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0001 (-0.01%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle XUSD (XUSD)?

Tarkista XUSD-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on XUSD (XUSD)

XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation.

XUSD on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja XUSD-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista XUSD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue XUSD-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään XUSD-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

XUSD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon XUSD (XUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko XUSD (XUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita XUSD-rahakkeelle.

Tarkista XUSD-rahakkeen hintaennuste nyt!

XUSD (XUSD) -rahakkeen tokenomiikka

XUSD (XUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

XUSD (XUSD) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa XUSD:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa XUSD MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

XUSD paikallisiin valuuttoihin

XUSD-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton XUSD toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen XUSD-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”XUSD”

Paljonko XUSD (XUSD) on arvoltaan tänään?
XUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.0001 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XUSD-USD-parin nykyinen hinta?
XUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.0001. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on XUSD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XUSD markkina-arvo on $ 80.36M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 80.36M USD.
Mikä oli XUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.045831001219526 USD.
Mikä oli XUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.9492788036833526 USD.
Mikä on XUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
XUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.19M USD.
Nouseeko XUSD tänä vuonna korkeammalle?
XUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
XUSD (XUSD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

