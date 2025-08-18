Mikä on XUSD (XUSD)

XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation.

XUSD on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja XUSD-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista XUSD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue XUSD-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään XUSD-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

XUSD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon XUSD (XUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko XUSD (XUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita XUSD-rahakkeelle.

Tarkista XUSD-rahakkeen hintaennuste nyt!

XUSD (XUSD) -rahakkeen tokenomiikka

XUSD (XUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

XUSD (XUSD) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa XUSD:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa XUSD MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

XUSD paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

XUSD-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton XUSD toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”XUSD” Paljonko XUSD (XUSD) on arvoltaan tänään? XUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.0001 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on XUSD-USD-parin nykyinen hinta? $ 1.0001 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo XUSD -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on XUSD-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen XUSD markkina-arvo on $ 80.36M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on XUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? XUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 80.36M USD . Mikä oli XUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? XUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.045831001219526 USD . Mikä oli XUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? XUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.9492788036833526 USD . Mikä on XUSD-rahakkeen treidausvolyymi? XUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.19M USD . Nouseeko XUSD tänä vuonna korkeammalle? XUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XUSD-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

XUSD (XUSD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

