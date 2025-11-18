Uranium.io (XU3O8) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Uranium.io (XU3O8) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:56:52 (UTC+8)
USD

Uranium.io (XU3O8) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Uranium.io (XU3O8) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
Kokonaistarjonta:
$ 160.00M
$ 160.00M$ 160.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 761.28M
$ 761.28M$ 761.28M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 5.38
$ 5.38$ 5.38
Kaikkien aikojen alin:
Nykyinen hinta:
$ 4.758
$ 4.758$ 4.758

Uranium.io (XU3O8) -rahakkeen tiedot

Uranium.io (XU3O8) is the world’s first tokenised uranium,with each token representing equitable ownership in physical uranium, which is stored and verified by Cameco. Built as an ERC-20 token on Etherlink, the high-speed L2 powered by Tezos technology, XU3O8 combines deep on-chain composability with institutional-grade infrastructure.

Virallinen verkkosivusto:
https://uranium.io
Valkoinen paperi:
https://uranium.io/en/whitepaper
Block Explorer:
https://explorer.etherlink.com/address/0x79052Ab3C166D4899a1e0DD033aC3b379AF0B1fD

Uranium.io (XU3O8) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Uranium.io (XU3O8) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä XU3O8-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XU3O8-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät XU3O8-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XU3O8-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XU3O8-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Uranium.io (XU3O8) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XU3O8-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Uranium.io (XU3O8) -rahakkeen hintahistoria

XU3O8 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

XU3O8-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne XU3O8-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XU3O8-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

