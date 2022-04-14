XRP2.0 (XRP2) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu XRP2.0 (XRP2) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

XRP2.0 (XRP2) -rahakkeen tiedot XRP2.0 is a meme coin on Ethereum Virallinen verkkosivusto: https://xrp-2.xyz/index.html#about Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd61e1cafd50e570356dd5f6d679a7bd0535a7fcf Osta XRP2-rahaketta nyt!

XRP2.0 (XRP2) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu XRP2.0 (XRP2) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 201.56K $ 201.56K $ 201.56K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000000000013 $ 0.000000000013 $ 0.000000000013 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000000006767 $ 0.000000000000006767 $ 0.000000000000006767 Nykyinen hinta: $ 0.0000000000004799 $ 0.0000000000004799 $ 0.0000000000004799 Lue lisää XRP2.0 (XRP2) -rahakkeen hinnasta

XRP2.0 (XRP2) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset XRP2.0 (XRP2) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XRP2-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XRP2-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XRP2-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XRP2-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XRP2-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään XRP2.0 (XRP2) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XRP2-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan XRP2-rahakkeita MEXCistä nyt!

XRP2.0 (XRP2) -rahakkeen hintahistoria XRP2 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XRP2-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XRP2-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XRP2-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XRP2-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XRP2-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!