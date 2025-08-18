Mikä on Radix (XRD)

Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog.

Paljonko Radix (XRD) on arvoltaan tänään? XRD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00524 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on Radix-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen XRD markkina-arvo on $ 61.94M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on XRD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? XRD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.82B USD . Mikä oli XRD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? XRD saavutti ATH-hinnaksi 0.6538178727691196 USD . Mikä oli XRD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? XRD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003522118257304897 USD .

Radix (XRD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

