Lisätietoja XRD-rahakkeesta

XRD-rahakkeen hintatiedot

XRD-rahakkeen valkoinen paperi

XRD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

XRD-rahakkeen tokenomiikka

XRD-rahakkeen hintaennuste

XRD-rahakkeen historia

XRD-osto-opas

XRD/fiat-valuuttamuunnin

XRD-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Radix-logo

Radix – hinta (XRD)

1XRD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00524
$0.00524$0.00524
-0.43%1D
USD
Reaaliaikainen Radix (XRD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:26:42 (UTC+8)

Radix (XRD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.005122
$ 0.005122$ 0.005122
24 h:n matalin
$ 0.00532
$ 0.00532$ 0.00532
24 h:n korkein

$ 0.005122
$ 0.005122$ 0.005122

$ 0.00532
$ 0.00532$ 0.00532

$ 0.6538178727691196
$ 0.6538178727691196$ 0.6538178727691196

$ 0.003522118257304897
$ 0.003522118257304897$ 0.003522118257304897

+0.28%

-0.43%

-13.41%

-13.41%

Radix (XRD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00524. Viimeisen 24 tunnin aikana XRD on vaihdellut alimmillaan $ 0.005122 ja korkeimmillaan $ 0.00532 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XRD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.6538178727691196, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003522118257304897.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XRD on muuttunut +0.28% viimeisen tunnin aikana, -0.43% 24 tunnin aikana ja -13.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Radix (XRD) -rahakkeen markkinatiedot

No.506

$ 61.94M
$ 61.94M$ 61.94M

$ 99.24K
$ 99.24K$ 99.24K

$ 69.28M
$ 69.28M$ 69.28M

11.82B
11.82B 11.82B

13,220,611,642.481546
13,220,611,642.481546 13,220,611,642.481546

XRD

Radix-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 61.94M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.24K. XRD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.82B ja sen kokonaistarjonta on 13220611642.481546. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 69.28M.

Radix (XRD) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Radix-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00002263-0.43%
30 päivää$ -0.002883-35.50%
60 päivää$ -0.001019-16.29%
90 päivää$ -0.002463-31.98%
Radix-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään XRD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00002263 (-0.43%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Radix 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.002883 (-35.50%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Radix-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XRD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.001019 (-16.29%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Radix-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002463 (-31.98%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Radix (XRD)?

Tarkista Radix-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Radix (XRD)

Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog.

Radix on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Radix-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista XRD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Radix-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Radix-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Radix-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Radix (XRD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Radix (XRD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Radix-rahakkeelle.

Tarkista Radix-rahakkeen hintaennuste nyt!

Radix (XRD) -rahakkeen tokenomiikka

Radix (XRD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XRD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Radix (XRD) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Radix:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Radix MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

XRD paikallisiin valuuttoihin

1 Radix(XRD) - VND
137.8906
1 Radix(XRD) - AUD
A$0.008122
1 Radix(XRD) - GBP
0.0038776
1 Radix(XRD) - EUR
0.0045064
1 Radix(XRD) - USD
$0.00524
1 Radix(XRD) - MYR
RM0.0221128
1 Radix(XRD) - TRY
0.2144732
1 Radix(XRD) - JPY
¥0.77552
1 Radix(XRD) - ARS
ARS$6.8856744
1 Radix(XRD) - RUB
0.4221868
1 Radix(XRD) - INR
0.4575568
1 Radix(XRD) - IDR
Rp85.9016256
1 Radix(XRD) - KRW
7.3389344
1 Radix(XRD) - PHP
0.2995708
1 Radix(XRD) - EGP
￡E.0.2540352
1 Radix(XRD) - BRL
R$0.0286628
1 Radix(XRD) - CAD
C$0.0072312
1 Radix(XRD) - BDT
0.6372888
1 Radix(XRD) - NGN
8.0491116
1 Radix(XRD) - COP
$21.12899
1 Radix(XRD) - ZAR
R.0.0929052
1 Radix(XRD) - UAH
0.2157832
1 Radix(XRD) - VES
Bs0.71788
1 Radix(XRD) - CLP
$5.0828
1 Radix(XRD) - PKR
Rs1.4772608
1 Radix(XRD) - KZT
2.8156616
1 Radix(XRD) - THB
฿0.1710336
1 Radix(XRD) - TWD
NT$0.1597676
1 Radix(XRD) - AED
د.إ0.0192308
1 Radix(XRD) - CHF
Fr0.004192
1 Radix(XRD) - HKD
HK$0.0409244
1 Radix(XRD) - AMD
֏2.005348
1 Radix(XRD) - MAD
.د.م0.0472124
1 Radix(XRD) - MXN
$0.0983024
1 Radix(XRD) - SAR
ريال0.01965
1 Radix(XRD) - PLN
0.0191784
1 Radix(XRD) - RON
лв0.022794
1 Radix(XRD) - SEK
kr0.0504088
1 Radix(XRD) - BGN
лв0.0088032
1 Radix(XRD) - HUF
Ft1.7883596
1 Radix(XRD) - CZK
0.1108784
1 Radix(XRD) - KWD
د.ك0.0015982
1 Radix(XRD) - ILS
0.0178684
1 Radix(XRD) - AOA
Kz4.8029316
1 Radix(XRD) - BHD
.د.ب0.00197548
1 Radix(XRD) - BMD
$0.00524
1 Radix(XRD) - DKK
kr0.0336408
1 Radix(XRD) - HNL
L0.1377596
1 Radix(XRD) - MUR
0.2396252
1 Radix(XRD) - NAD
$0.0925908
1 Radix(XRD) - NOK
kr0.0533432
1 Radix(XRD) - NZD
$0.0089604
1 Radix(XRD) - PAB
B/.0.00524
1 Radix(XRD) - PGK
K0.0216936
1 Radix(XRD) - QAR
ر.ق0.0190736
1 Radix(XRD) - RSD
дин.0.528716

Radix-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Radix toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Radix-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Radix”

Paljonko Radix (XRD) on arvoltaan tänään?
XRD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00524 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XRD-USD-parin nykyinen hinta?
XRD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00524. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Radix-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XRD markkina-arvo on $ 61.94M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XRD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XRD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.82B USD.
Mikä oli XRD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XRD saavutti ATH-hinnaksi 0.6538178727691196 USD.
Mikä oli XRD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XRD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003522118257304897 USD.
Mikä on XRD-rahakkeen treidausvolyymi?
XRD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.24K USD.
Nouseeko XRD tänä vuonna korkeammalle?
XRD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XRD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:26:42 (UTC+8)

Radix (XRD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

XRD-USD-laskin

Summa

XRD
XRD
USD
USD

1 XRD = 0.00524 USD

Treidaa XRD-rahaketta

XRDUSDT
$0.00524
$0.00524$0.00524
-0.33%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu